Tiểu thương trùm chăn dưới trời rét buốt, thấp thỏm trông cây cảnh qua đêm

Trên khắp các tuyến đường Hà Nội những ngày này, nhà vườn và tiểu thương bày bán hàng loạt cây cảnh phục vụ người dân dịp Tết. Đêm đến, những tiểu thương sẽ dựng lều bạt ngay tại gian hàng của mình, thay nhau túc thức xuyên đêm để trông cây.

Đang dọn dẹp những cây quất trên đường Lạc Long Quân, ông Trinh Xuân Cường (65 tuổi) cho biết, những ngày qua, đào quất bán chậm hơn so với các năm trước đây. Tuy nhiên, theo ông Cường, người dân mua nhiều nhất từ ngày 25 đến ngày 29 âm lịch. Để đảm bảo an toàn, ông Cường cùng hai người nữa phải thay nhau túc trực. "Để trông coi đào quất, hàng ngày chúng tôi phải thay phiên. Đêm đến, tôi thức đến sáng để trông coi, nếu không thức nhỡ may bị lấy trộm vài cây là mất tiền tiêu Tết", ông Cường chia sẻ.

Hiện tại gian hàng nhà ông Cường bán dòng quất bonsai đặt bàn với giá bán dao động 150-250 nghìn đồng/chậu. Với dòng quất chum, quất lọ giá dao động trong khoảng 400 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/chum tùy dáng thế, độ to của cây. Còn đối với mặt hàng hoa đào thì giá dao động 800 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/cành.

Khoảng 0h đêm, đường phố Lạc Long Quân đã vắng người qua lại. Những chiếc lều tạm bằng bạt được các tiểu thương dựng tạm để ngả lưng. Nhiều tiểu thương cho biết, thời điểm này là ăn ngủ cùng cây cảnh, cái Tết ấm no hay không cũng phụ thuộc vào những ngày này.

Đêm xuống nhiệt độ giảm sâu khoảng 12 độ C, một số tiểu thương phải trùm chăn, ngồi co ro dưới thời tiết rét buốt để trông cây Tết.

Đang co ro trong chiếc lều dựng tạm để trông cây, chị Đinh Thị Vượng (chủ vườn nhất chi mai tại Ba Vì) cho biết, chị đưa những chậu cây nhất chi mai xuống phố Lạc Long Quân bán đã 5 ngày nay. Theo chị Vượng, khu vực này an ninh rất tốt nhưng để đảm bảo an toàn thì chị và chồng thường thay ca nhau để thức trông.

Chị Vượng đang giới thiệu những cây nhất chi mai cho khách đến mua lúc đêm muộn.

Trên thị trường hiện nay, giá chậu nhất chi mai dành cho loại kích cỡ nhỏ dưới 1 m dao động 1,5-3 triệu đồng/chậu. Với những cây cao 1 - 2 m có giá 5-20 triệu đồng/chậu. Riêng với chậu có thế và dáng đẹp giá từ 25 triệu đồng đến 100 triệu đồng/chậu.

Dưới đêm đông giá rét, những tiểu thương, người vận chuyển vẫn đang miệt mài đưa những cây đào, cành quất lên xe để giao cho khách.

Những bữa cơm muộn của các tiểu thương để trông đào đã quá quen thuộc trong những ngày cận Tết. Họ đều hy vọng sẽ có một cuộc sống ấm no, sung túc hơn ở cái Tết năm nay.