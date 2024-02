TikTok cam kết chi hơn 2 tỷ USD để bảo vệ 170 triệu người dùng Mỹ

Trong động thái mới nhất, phía công ty TikTok cam kết chi hơn 2 tỷ USD trong năm nay để bảo vệ trẻ em và những người dùng khác trên dịch vụ video dạng ngắn, khi nền tảng TikTok vượt qua cột mốc 170 triệu người dùng hoạt động hàng tháng ở Mỹ.

Giám đốc điều hành TikTok, ông Shou Chew đã tiết lộ kế hoạch này trong buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ mới nhất, cùng với các ông chủ đến từ Meta, X, Snap và Discord, nhằm tập trung vào việc kiểm tra xem các công ty truyền thông xã hội đang làm gì để bảo vệ giới trẻ trong môi trường trực tuyến.

CEO TikTok, Shou Chew tham gia cùng các đối thủ công nghệ lớn trong phiên điều trần mới nhất tại Thượng viện Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Giám đốc điều hành của TikTok cho biết, công ty sẽ chi hơn 2 tỷ USD trong năm nay để củng cố niềm tin và sự an toàn của người dùng trên toàn cầu, thông qua một đội ngũ hơn 40.000 người đang nỗ lực thực hiện những chiến lược đó, với một phần đáng kể trong khoản đầu tư đó tập trung vào các hoạt động của TikTok tại thị trường Mỹ.

Tiết lộ này cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng nhanh chóng của TikTok (thuộc ByteDance Ltd) ở thị trường Mỹ, và khả năng thu hút cả người dùng và tiền quảng cáo từ tay các đối thủ Facebook, Instagram và Google của Alphabet Inc.

Chew cũng có kế hoạch nêu bật một số chính sách liên quan đến người dùng tuổi teen mà theo ông là chỉ có ở TikTok. Cụ thể, người dùng dưới 16 tuổi không thể gửi tin nhắn trên ứng dụng, và không thể tải xuống hoặc đề xuất video của họ cho những người mà họ chưa kết nối. Những người từ 17 tuổi trở xuống sẽ bị giới hạn thời gian xem TikTok trên màn hình được cài đặt sẵn là 60 phút, trước khi cần phải nhập mật khẩu để tiếp tục xem. Ngoài ra, chỉ những người trên 18 tuổi mới được phép tổ chức buổi phát trực tiếp trên nền tảng TikTok.

Khi nói đến hình ảnh, video có khả năng khiêu dâm trẻ em, TikTok sử dụng công nghệ xem xét nội dung công khai để tìm tài liệu bị cấm. Các tin nhắn trực tiếp được kiểm duyệt bằng các công cụ của bên thứ ba như PhotoDNA và Take It Down, Chew nói thêm.

Có thể thấy, đây là lần thứ hai Shou Chew làm chứng trước Quốc hội Mỹ. Năm ngoái, ông được mời tham dự một phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ, tập trung vào các mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm ẩn, bắt nguồn từ quyền sở hữu của Trung Quốc với ứng dụng TikTok.