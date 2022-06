TikTok chuyển giao lưu lượng người dùng tại Mỹ cho Oracle lưu giữ

Người phụ trách bộ phận an toàn thông tin của TikTok, ông Roland Cloutier khẳng định giống với các công ty cùng ngành, TikTok sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu hạn chế số lượng nhân viên có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng. Ông nhấn mạnh mục tiêu của TikTok là giảm thiểu quyền truy cập dữ liệu giữa các khu vực để, chẳng hạn như nhân viên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ bị hạn chế tối đa quyền truy cập dữ liệu người dùng tại Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.



Ông cho biết thêm tháng trước, TikTok đã xây dựng quy định mới về bảo mật dữ liệu tại Mỹ nhằm tăng cường chính sách và giao thức bảo vệ, qua đó bảo vệ thông tin của của người dùng. Trong thời gian thực hiện chuyển giao để Oracle sẽ hoàn toàn quản lý dữ liệu người dùng tại Mỹ, TikTok tạm thời sử dụng các trung tâm dữ liệu tại Virginia (Mỹ) và Singapore để sao lưu thông tin.

Theo Albert Calamug - người phụ trách xử lý chính sách an ninh Mỹ của TikTok cho biết 100% lưu lượng người dùng TikTok tại Mỹ đang được chuyển đến cơ sở hạ tầng lưu trữ của Oracle.

Cuối năm ngoái, TikTok tiết lộ có 1 tỷ người dùng ứng dụng này trên toàn thế giới. Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thu hồi sắc lệnh của người người tiền nhiệm Donald Trump tìm cách cấm các ứng dụng TikTok và WeChat do Trung Quốc sở hữu tại Mỹ do lo ngại an ninh quốc gia. Ông Biden đã ra chỉ thị mới yêu cầu tiến hành phân tích dựa trên bằng chứng để giải quyết các rủi ro từ các ứng dụng Internet do các chủ thể nước ngoài kiểm soát.