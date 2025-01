TikTok trước nguy cơ bị cấm, Instagram đón đầu

Adam Mosseri, người đứng đầu mạng xã hội Instagram, cho biết, ứng dụng sẽ tập trung vào việc ưu tiên nội dung gốc và đẩy mạnh sáng tạo trong thuật toán của mình vào năm 2025.

Bình luận của ông xuất hiện trong một video mà Mosseri đăng tải nêu rõ các ưu tiên của Instagram trong năm nay, bao gồm cải thiện kết nối xã hội cho người dùng.

Instagram đang chuẩn bị nhiều thay đổi trong năm mới trong bối canh

"Instagram được thành lập dựa trên ý tưởng, cho phép bất kỳ ai chia sẻ những sáng tạo mà họ tự hào trên nền tảng của mình", Mosseri cho biết trong một video được đăng trên Instagram và Threads của Meta. "Chúng tôi muốn tăng gấp đôi điều đó trong năm nay", ông Mosseri nói thêm.

"Để ưu tiên nội dung gốc, Instagram sẽ tập trung vào việc cải thiện các công cụ sáng tạo của mình", người đứng đầu Instagram cho hay. Ông cũng nói thêm, nền tảng này sẽ áp dụng những công nghệ mới có thể giúp người dùng đăng nhiều nội dung hơn, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo.

Để thúc đẩy thêm các kết nối, ông Mosseri nhấn mạnh, Instagram sẽ ứng dụng các thuật toán trong đề xuất nội dung sao cho các nội dung mang tính xã hội và có nhiều tương tác sẽ được ưu tiên hơn.

Những nhận xét của Mosseri được đưa ra trước lệnh cấm TikTok có thể xảy ra vào cuối tuần này theo giờ Mỹ.

Hiện có nhiều nhà sáng tạo nội dung trên TikTok đã bắt đầu yêu cầu người theo dõi (follower) chuyển sang các ứng dụng khác trong đó có Instagram.

Vào ngày 27/12, tổng thống đắc cử Donald Trump đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu hoãn thi hành lệnh cấm TikTok dự kiến có hiệu lực vào ngày 19/1/2025. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh TikTok và chính quyền Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đệ trình các bản tường trình đối lập lên tòa.

TikTok đề nghị tòa án bác bỏ đạo luật có thể cấm nền tảng này, lập luận rằng lệnh cấm không hợp lý và không cần thiết.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Hoa Kỳ, lập luận rằng luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Luật này được Quốc hội thông qua vào tháng 4 và được Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho rằng TikTok, do là công ty Trung Quốc, đặt ra "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia" do khả năng truy cập lượng lớn dữ liệu người dùng Mỹ và khả năng thao túng nội dung trên nền tảng. Tuy nhiên, TikTok phủ nhận các cáo buộc và khẳng định ứng dụng không gây nguy hiểm cấp bách.