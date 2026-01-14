Tìm ra 4 bài tập tốt nhất để kéo dài tuổi thọ, đẩy lùi lão hóa hiệu quả cho người sau 50 tuổi: Không phải chạy bộ hay đạp xe

Với người trên 50 tuổi, lựa chọn đúng hình thức tập luyện không chỉ giúp duy trì thể lực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh mãn tính thường gặp ở tuổi trung niên và cao tuổi.

Bài tập dùng vợt

Trong số các hình thức vận động được khuyến nghị, các môn thể thao dùng vợt như cầu lông, bóng bàn hay tennis được đánh giá cao nhờ khả năng cải thiện toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Một nghiên cứu từ Đại học Sydney (Úc) dựa trên khảo sát sức khỏe của những người có độ tuổi trung bình là 51 cho thấy chơi các môn thể thao dùng vợt như cầu lông, tennis,... giúp giảm 47% nguy cơ tử vong so với việc không tập.

Điểm đặc biệt của các môn dùng vợt là sự phối hợp đồng thời giữa các nhóm cơ. Người chơi phải quan sát đường bóng, phán đoán quỹ đạo và phản xạ nhanh, từ đó giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, sự linh hoạt của cơ thể cũng như làm chậm quá trình suy giảm nhận thức theo tuổi tác.

Với những người thường xuyên ngồi nhiều, ít vận động, việc chơi cầu lông hoặc bóng bàn còn giúp cải thiện tình trạng cứng cổ vai gáy và tăng độ linh hoạt của cột sống cổ. Bên cạnh đó, tính tương tác cao của các môn thể thao này cũng mang lại niềm vui, giúp giải tỏa căng thẳng và nâng cao sức khỏe tinh thần - yếu tố không thể thiếu trong quá trình chống lão hóa.

Bơi lội

Bơi lội là một hình thức vận động khác đặc biệt phù hợp với người sau 50 tuổi và được giới chuyên môn đánh giá là an toàn cho khớp xương.

Nghiên cứu của ĐH Sydney (Úc) cũng cho thấy bơi lội giúp giảm 28% nguy cơ tử vong sớm ở những người thuộc độ tuổi trung niên.

Bơi lội là một bài tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải, giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Không chỉ vậy, việc luyện tập bơi lội thường xuyên còn có lợi cho hệ hô hấp, giúp tăng dung tích phổi và làm chậm quá trình suy giảm chức năng hô hấp vốn xảy ra theo tuổi tác. Người sau 50 tuổi có thể lựa chọn kiểu bơi phù hợp với thể trạng của mình để vừa đảm bảo hiệu quả tập luyện, vừa hạn chế nguy cơ chấn thương.

Thể dục trong nhà

Bên cạnh các hoạt động ngoài trời, những hình thức thể dục trong nhà như aerobic nhẹ, khiêu vũ, yoga hay các bài tập giãn cơ cũng rất phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Các bài tập này giúp cải thiện hiệu quả chức năng tim mạch và mạch máu, góp phần phòng ngừa các rối loạn chuyển hóa thường gặp như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hay tăng đường huyết.

Việc tập luyện đều đặn còn giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm nguy cơ té ngã - một trong những nguyên nhân gây chấn thương nghiêm trọng ở người cao tuổi. Với ưu điểm dễ thực hiện, ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và dễ điều chỉnh cường độ, thể dục trong nhà là lựa chọn giúp duy trì thói quen vận động lâu dài.

Đi bộ nhanh

Đi bộ nhanh là hình thức vận động đơn giản mang đến lợi ích rõ rệt cho tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chỉ cần duy trì thói quen đi bộ nhanh mỗi ngày, người sau 50 tuổi đã có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm. Khi đi bộ nhanh, tuần hoàn máu được thúc đẩy, chức năng tim mạch được cải thiện, các khớp vận động linh hoạt hơn và mật độ xương được duy trì tốt hơn, từ đó giúp phòng ngừa loãng xương.

Các chuyên gia khuyến nghị, người sau 50 tuổi nên lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân, tránh tập luyện quá sức. Mỗi lần vận động nên kéo dài từ 20 - 60 phút và duy trì khoảng 2 đến 3 buổi mỗi tuần là đủ để mang lại lợi ích cho sức khỏe. Thời điểm tập luyện phù hợp thường là vào buổi chiều, khi cơ thể đã thích nghi tốt với nhịp sinh học trong ngày.

Theo Toutiao, Healthline