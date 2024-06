Tín đồ yêu thời trang, may mặc mãn nhãn với triển lãm Fabrica - Dệt may và đổi mới của Ý tại TP.HCM

Ngày 13/6 vừa qua, hành trình triển lãm Châu Á "Fabrica - Dệt may và Đổi mới của Ý" đã đặt chân tới Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm được tổ chức bởi cơ quan CMS Cultura, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý, Liên đoàn Doanh nghiệp Công nghiệp Thời trang Ý - "Sistema Moda Italia", Hiệp hội các nhà sản xuất máy dệt Ý – "ACIMIT", và Tổ chức Thủ công và Doanh nghiệp vừa và nhỏ Ý – "Confartigianato Imprese".

Có thể thấy triển lãm "Fabrica" là một hành trình nghệ thuật, hình ảnh và xúc giác, mô tả lịch sử và sự phát triển của ngành dệt may Ý thông qua một loạt các bảng trưng bày và các sắp đặt tương tác khác nhau, được thực hiện bởi mạng lưới hơn 20 công ty dẫn đầu trong ngành. Triển lãm ghi lại sự phong phú và đa dạng của nền sản xuất Ý, mang đến cho công chúng trải nghiệm đa giác quan.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Ý bày tỏ niềm tự hào về lịch sử lâu đời, rực rỡ của ngành dệt may Ý, đồng thời khẳng định khoa học gắn bó chặt chẽ với dệt may, chứng tỏ tầm quan trọng của sự sáng tạo và đổi mới trong việc tìm kiếm những ứng dụng mới, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày để đảm bảo tính bền vững trong thời trang. "Việt Nam cũng có bề dày lịch sử, đặc biệt là về chế biến tơ lụa và bông, cùng với biên độ thị trường không ngừng mở rộng, tôi hy vọng hai nền dệt may có thể học hỏi, giao lưu kỹ thuật với nhau. Thông qua cuộc triển lãm này, trải nghiệm xúc giác và hình ảnh của các mô-đun sống động, sẽ truyền tải những dấu ấn lịch sử đặc trưng của ngành công nghiệp quan trọng này tại Tp.HCM", ông cho biết.

Từ vải thời trang, vật liệu trong thiết kế nội thất và sợi trang phục thể thao đến sợi bền vững, những yếu tố này được trình bày qua sáu phần:

- Lịch sử ngành dệt may Ý.

- Vải được sử dụng trong may mặc.

- Vải được sử dụng trong thiết kế nội thất.

- Chất liệu vải nâng cao hiệu suất.

- Kỹ thuật sản xuất.

- Dệt may và môi trường.

Nhân dịp này, công chúng cũng được chiêm ngưỡng những chiếc máy cỡ lớn do sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM (HCMCUT) chế tạo. Những chiếc máy này nằm trong dự án hợp tác của Trung tâm Công nghệ Dệt may Italy – Việt Nam, đã ra mắt vào ngày 29/11/2017.

Phối hợp cùng Tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Ý vinh dự mang triển lãm "Fabrica. Dệt may và Đổi mới của Ý" tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc quan trọng - kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM, từ năm 2014 đến năm 2024. Theo thông tin trên website, sự kiện sẽ mở cửa đón công chúng từ ngày 13 - 20/6/2024.