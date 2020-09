Tín dụng khó đẩy, trái phiếu tiếp tục đắt khách

Theo bản tin thị trường trái phiếu của Công ty chứng khoán Bảo Việt, trong tuần đến ngày 11/9 vừa qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 6.000 tỷ, 2.250 tỷ và 750 tỷ đồng.

Kết quả là lượng đặt thầu cho các kỳ hạn đều cao hơn rất nhiều so với gọi thầu. Cụ thể, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm bằng 2,55 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 1,64% - giảm 0,04% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm bằng 4,7 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 2,9% - không đổi so với lần trúng thầu gần nhất.

Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 5 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 3,07% - không đổi so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 1,87 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 88% tại mức lãi suất 3,5% - không đổi so với lần trúng thầu gần nhất.



Nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc vẫn ở mức rất cao, cho dù lãi suất rất thấp, phản ánh thực trạng tình hình của thị trường hiện nay, khi nguồn tiền vào dồi dào nhưng tiền ra (tín dụng) lại tăng yếu do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi những tác động của Covid-19. Trong 8 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng mới đạt khoảng 4%, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tuần này, dự kiến KBNN sẽ gọi thầu 8.500 tỷ đồng tại 5 kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Theo các nhà phân tích của BVSC, tỷ lệ trúng thầu đã tăng trở lại trong khi lãi suất vẫn tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Diễn biến này cho thấy trong lãi suất trúng thầu có thể sẽ tiếp tục được duy trì không đổi hoặc giảm nhẹ trong những tuần sắp tới.