Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc bắt đầu có mưa

29-01-2026 - 18:19 PM | Xã hội

Theo dự báo, từ chiều 31/1, miền Bắc chuyển rét đậm khi không khí lạnh tràn về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/1), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Bắc Bộ có mưa vài nơi.

Khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ ngày 1-4/1, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác.

Cuối tháng này, miền Bắc sẽ không khí lạnh mới, rét đậm trở lại (Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 13-25 độ, có nơi dưới 12 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-29 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

