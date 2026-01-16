Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, rét đậm trở lại

16-01-2026 - 18:40 PM | Xã hội

Từ ngày 20/1, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội khoảng 10-12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 19/1, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng.

Dự báo, từ chiều 20/1 đến ngày 21/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, trời chuyển mưa rét.

Dự báo khoảng chiều 20/1, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khiến khu vực này chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 22/1, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, riêng vùng núi Bắc Bộ có thể xảy ra rét hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/1

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng Lào Cai có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ quan Thuế có thông báo tới tất cả người dân

Cơ quan Thuế có thông báo tới tất cả người dân Nổi bật

Ập vào chung cư, bắt quả tang Nguyễn Thị Huệ Trinh SN 2002 và 3 người khác

Ập vào chung cư, bắt quả tang Nguyễn Thị Huệ Trinh SN 2002 và 3 người khác Nổi bật

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kỷ luật đảng viên vi phạm

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kỷ luật đảng viên vi phạm

18:10 , 16/01/2026
Cảnh báo về thủ đoạn lừa đổi vé số trúng thưởng giả ở Cà Mau

Cảnh báo về thủ đoạn lừa đổi vé số trúng thưởng giả ở Cà Mau

17:57 , 16/01/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tân Thứ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tân Thứ trưởng

17:33 , 16/01/2026
Một Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được điều động làm bí thư xã

Một Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được điều động làm bí thư xã

17:10 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên