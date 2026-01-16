Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, rét đậm trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 19/1, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng.

Dự báo, từ chiều 20/1 đến ngày 21/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, trời chuyển mưa rét.

Dự báo khoảng chiều 20/1, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khiến khu vực này chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 22/1, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, riêng vùng núi Bắc Bộ có thể xảy ra rét hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/1

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng Lào Cai có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.