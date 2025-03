Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Từ ngày mai, nhiều nơi mưa lớn, có khu vực rét đậm

Không khí lạnh tràn về mạnh mẽ, nguy cơ mưa lớn và dông

Vào đêm ngày 17 tháng 3, đợt không khí lạnh mạnh dự kiến tràn về sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số tỉnh thành thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển có thể đạt cấp 3-4, kèm theo những đợt gió giật mạnh lên đến cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục trải qua thời tiết rét buốt, đặc biệt vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ dự kiến dao động từ 13-16°C ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi vùng núi cao có thể xuống dưới 10°C.

Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cũng không tránh khỏi cái rét với nhiệt độ từ 16-18°C.

Tại Hà Nội, thời tiết cũng sẽ rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14-16°C.

Ảnh minh họa: Internet

Trên biển, tình hình cũng diễn biến phức tạp. Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động và sóng cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông, từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Tây Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) sẽ đối mặt với gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh và sóng cao từ 3,0-5,0m. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa cũng sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động và sóng cao từ 2,0-4,0m.

Thiên tai đi kèm bao gồm mưa, có nơi mưa to, từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cây trồng, vật nuôi và hạ tầng giao thông. Đặc biệt, tình trạng biển động mạnh sẽ gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trước tình hình này, người dân được khuyến cáo nên giữ ấm cơ thể, có biện pháp bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Ngư dân cần hạn chế ra khơi khi có cảnh báo gió mạnh. Đồng thời, việc cập nhật thông tin thời tiết liên tục là rất quan trọng để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Dự báo thời tiết đêm 17 và ngày 18

Trong 24 giờ tới, khu vực Hà Nội sẽ có nhiều mây, mưa rải rác và gió đông bắc cấp 3, thời tiết rét mướt với nhiệt độ dao động từ 15-17 độ C vào ban đêm và 18-20 độ C vào ban ngày.

Tại Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng có nhiều mây, mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3. Thời tiết rét, vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Ảnh minh họa: Internet

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có sự phân hóa thời tiết. Phía Bắc nhiều mây, mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển có nơi gió giật cấp 6. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C ở phía Bắc và 28-31 độ C ở phía Nam.

Tại Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.