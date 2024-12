Tín Hưng Investment trở thành liên minh đồng phân phối F1 dự án Lancaster Legacy

Lancaster Legacy - Tinh hoa bảo lưu trong lòng tâm điểm

Lancaster Legacy là dự án căn hộ hạng sang được phát triển bởi Tập đoàn Trung Thủy, tọa lạc tại vị trí đắc địa 230 Nguyễn Trãi, Quận 1, nơi giao thoa giữa nhịp sống sôi động và những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 1 - 5 phút để kết nối phố Tây Bùi Viện, nhà ga Metro trung tâm, công viên 23 tháng 9, trung tâm thương mại Bitexco, Takashimaya cùng các địa danh nổi tiếng như chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập,...

Dự án bao gồm 3 tòa tháp Aristo, Belve, Celes với 38 tầng nổi, 5 tầng hầm, cung cấp 749 sản phẩm cao cấp đa dạng loại hình từ căn hộ 1 - 4 phòng ngủ, căn hộ thông tầng và penthouse. Lancaster Legacy kiến tạo hơn 99 tiện ích đẳng cấp như trung tâm thương mại tại 5 tầng khối đế, hồ bơi chân mây, đường chạy bộ trên không, Sky Bar, phòng giải trí Cigar, Whisky, phòng golf giả lập, vườn thiền,...

Lancaster Legacy không chỉ nổi bật nhờ vị trí đắt giá giữa lòng Sài Gòn mà còn được đánh giá cao bởi chất lượng thi công, thiết kế tinh tế và quản lý vận hành theo chuẩn khách sạn hạng sang. Hiện tại, dự án đã cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến sẽ được bàn giao vào quý 2/2025. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho những chủ nhân tinh hoa, mà còn là tích sản bền vững, truyền đời qua nhiều thế hệ. Với mức giá từ 230 triệu/m², chiết khấu lên đến 12% cùng chính sách thanh toán linh hoạt, Lancaster Legacy mang lại cơ hội an cư và đầu tư bền vững giữa bối cảnh quỹ đất trung tâm Quận 1 ngày càng khan hiếm.

Tín Hưng Investment - Đại lý phân phối chiến lược Lancaster Legacy

Thành lập từ năm 2020, Tín Hưng Investment đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam. Công ty đã hợp tác thành công với nhiều chủ đầu tư danh tiếng như Masterise Homes, Vinhomes, An Gia Group, Ho Tram Project Company Ltd,...phân phối chính thức các dự án như Masteri Centre Point, Lumière Boulevard, The Global City, Vinhomes Grand Park, WestGate, Ixora Ho Tram By Fusion,...

Là thành viên của Joyoung Universal Group, tập đoàn bất động sản hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc), Tín Hưng Investment đã không ngừng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Nhờ sự hậu thuẫn từ cổ đông chiến lược này, công ty đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc kết nối khách hàng nước ngoài với các sản phẩm bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

Việc trở thành đại lý đồng phân phối F1 của Lancaster Legacy là dấu ấn quan trọng trong chiến lược phát triển, minh chứng cho sự tín nhiệm từ các chủ đầu tư danh tiếng đồng thời khẳng định năng lực của Tín Hưng Investment trong việc mang đến khách hàng các sản phẩm bất động sản cao cấp với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm.

