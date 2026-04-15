Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (15/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát. Đến thứ sáu (ngày 17/4), nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn 23-26 độ C.

Miền Bắc sẽ đón mưa dông từ đêm mai do tác động của không khí lạnh cuối mùa. Ảnh: Công an nhân dân

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.