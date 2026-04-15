Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa to

Theo Duy Anh | 15-04-2026 - 19:09 PM | Xã hội

Từ đêm 16/4, do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp hội tụ gió trên cao gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (15/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát. Đến thứ sáu (ngày 17/4), nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn 23-26 độ C.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa to- Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ đón mưa dông từ đêm mai do tác động của không khí lạnh cuối mùa. Ảnh: Công an nhân dân

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ  đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế  đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới nhất về đăng ký tạm trú đã chính thức áp dụng từ ngày 26/3

Quyết định truy nã Phạm Thị Hóa SN 1989

Cục CSGT nói gì về thông tin "tăng mức xử phạt vi phạm giao thông"?

Kết quả xổ số hôm nay, 15-4: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Vào trang "Vận may đến 2026" chơi vé số, người phụ nữ mất hơn 1 tỉ đồng

Bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Duy Sơn SN 1987

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên