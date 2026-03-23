Tin không vui tác động đến hàng tỷ USD hàng hóa xuất nhập khẩu từ đầu mối lớn nhất miền Bắc

23-03-2026 - 18:06 PM | Doanh nghiệp

Biểu giá phụ phí của Cảng Hải Phòng có hiệu lực từ ngày 25/03/2026 còn thời gian áp dụng phụ thu của Viconship từ ngày 28/03/2026.

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP) vừa có thông báo gửi tới các khách hàng. Theo đó, trong bối cảnh giá nhiên liệu trên thị trường có nhiều biến động và duy trì ở mức cao, để duy trì ổn định chất lượng dịch vụ cũng như đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra thông suốt, Cảng Hải Phòng áp dụng cơ chế phụ phí dựa trên biến động giá nhiên liệu.

Biểu giá phụ phí có hiệu lực từ ngày 25/03/2026.

Mức phụ thu được xây dựng theo nguyên tắc: Nhằm bù đắp một phần chi phí đầu vào gia tăng do biến động giá nhiên liệu; Được điều chỉnh linh hoạt theo mức giá bán lẻ dầu DO 0.05S-II do Petrolimex công bố; Đảm bảo tính minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Cảng Hải Phòng và Quý Khách hàng.

Giá dầu DO được Cảng Hải Phòng cập nhật vào 08h00 hằng ngày trên cơ sở công bố của Petrolimex để làm căn cứ xác định mức phụ thu tương ứng.﻿

Bên cạnh đó, Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) cũng thông báo tới khách hàng, để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Viconship ban hành bổ sung phụ thu xếp dỡ (nâng/hạ) container tác nghiệp Bãi ↔ Ô tô của Biểu giá nội theo biến động giá nhiên liệu tại 3 cảng Greenport, VIP Greenport và Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Thời gian áp dụng từ ngày 28/03/2026.

Mức phụ thu được xây dựng theo nguyên tắc: Nhằm bù đắp một phần chi phí đầu vào gia tăng do biến động giá nhiên liệu; Được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế của thị trường và Đảm bảo tính minh bạch và hài hoà lợi ích giữa Cảng và Khách hàng/Đối tác.﻿

Mức phụ thu được áp dụng theo biến động giá dầu DO 0.05S – II (Vùng I) do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố.﻿

Mức phụ thu tại 3 cảng Greenport, VIP Greenport và Cảng Nam Hải Đình Vũ

Ngọc Điệp

Tỷ phú Malaysia 12 bằng Tiến sĩ băn khoăn về bất động sản Việt Nam, nhắc bài học về cú vay nợ 200% điên rồ

Quán cà phê không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng hoạt động: Vì sao có thể tồn tại suốt 10 năm?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay ACV thúc đẩy chuyển đổi xanh tại cảng hàng không

17:42 , 23/03/2026
Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng thông báo quan trọng tới tất cả khách tham quan

17:40 , 23/03/2026
VSIP thanh toán 300 tỷ đồng lãi trái phiếu trong năm 2025

17:39 , 23/03/2026
Nóng: Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold lên tiếng trước việc chức năng rút tiền trên ứng dụng không thực hiện được

16:31 , 23/03/2026

