Tin không vui tác động đến hàng tỷ USD hàng hóa xuất nhập khẩu từ đầu mối lớn nhất miền Bắc

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP) vừa có thông báo gửi tới các khách hàng. Theo đó, trong bối cảnh giá nhiên liệu trên thị trường có nhiều biến động và duy trì ở mức cao, để duy trì ổn định chất lượng dịch vụ cũng như đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra thông suốt, Cảng Hải Phòng áp dụng cơ chế phụ phí dựa trên biến động giá nhiên liệu.

Biểu giá phụ phí có hiệu lực từ ngày 25/03/2026.

Mức phụ thu được xây dựng theo nguyên tắc: Nhằm bù đắp một phần chi phí đầu vào gia tăng do biến động giá nhiên liệu; Được điều chỉnh linh hoạt theo mức giá bán lẻ dầu DO 0.05S-II do Petrolimex công bố; Đảm bảo tính minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Cảng Hải Phòng và Quý Khách hàng.

Giá dầu DO được Cảng Hải Phòng cập nhật vào 08h00 hằng ngày trên cơ sở công bố của Petrolimex để làm căn cứ xác định mức phụ thu tương ứng.﻿

Bên cạnh đó, Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) cũng thông báo tới khách hàng, để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Viconship ban hành bổ sung phụ thu xếp dỡ (nâng/hạ) container tác nghiệp Bãi ↔ Ô tô của Biểu giá nội theo biến động giá nhiên liệu tại 3 cảng Greenport, VIP Greenport và Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Thời gian áp dụng từ ngày 28/03/2026.

Mức phụ thu được xây dựng theo nguyên tắc: Nhằm bù đắp một phần chi phí đầu vào gia tăng do biến động giá nhiên liệu; Được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế của thị trường và Đảm bảo tính minh bạch và hài hoà lợi ích giữa Cảng và Khách hàng/Đối tác.﻿

Mức phụ thu được áp dụng theo biến động giá dầu DO 0.05S – II (Vùng I) do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố.﻿