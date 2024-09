Tin lũ khẩn cấp trên sông Thao, sông Lục Nam và nguy cơ sạt lở tại 16 tỉnh

Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hoá

Trong đêm qua và sáng sớm nay 9/9, vùng núi Bắc Bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 8/9 đến 3h ngày 9/9 có nơi trên 150mm như: An Phú (Yên Bái) 256,4mm, Minh Tiến (Yên Bái) 219,2mm, Gia Phú (Lào Cai) 157,8mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 153,4mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 219,2mm…

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, Tây Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm trong ngày và đêm 9/9.

Trong những giờ tới, nguy cơ lũ quét và sạt lở xảy ra ở nhiều tỉnh miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Ngày và đêm 10/9, khu vực này mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Vùng núi, trung du Đông Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-90mm, có nơi trên 150mm trong ngày và đêm 9/9. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 10/9, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 11/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Tin lũ khẩn cấp và nguy cơ sạt lở đất tại 16 tỉnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên sông Thao, sông Lục Nam, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hoá.

Cụ thể, trong 12 giờ qua, lũ trên sông Hoàng Long đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Bến Đế lúc 22h ngày 8/9 là 3,81m, dưới báo động 3 là 0,19m; lũ hạ lưu sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại Lý Nhân cùng thời điểm này 9,69m, trên BĐ1 là 0,19m.

Mực nước sông Thao (Yên Bái), sông Cầu (Bắc Ninh), sông Lục Nam, sông Thương (Bắc Giang) đang lên. Mực nước lúc 1h ngày 9/9, trên sông Thao tại Yên Bái 33,43m, trên BĐ3 1,43m; sông Cầu tại Đáp Cầu 4,21m, dưới BĐ1 0,09m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương 4,93m, dưới BĐ2 0,37m; sông Lục Nam tại Lục Nam 6,57m, trên BĐ3 0,27m; sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,77m, dưới BĐ3 0,23m; sông Mã tại Lý Nhân 9,65m, trên BĐ1 là 0,15m.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại Lục Nam ở mức 6,8m, trên BĐ3 0,5m, sau xuống. Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và có thể đạt đỉnh, đỉnh lũ tại Yên Bái ở mức 34,1m, trên BĐ3 2,1m, sau xuống chậm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên; lũ trên sông Hoàng Long, sông Mã tiếp tục xuống.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 11/9, trên các sông khác ở Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Trong tâm Dự báo khí tượng thuỷ quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 16 tỉnh trong những giờ tới.

Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên.

Điện Biên: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo, TP Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay.

Sơn La: Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu, TP Sơn La.

Hoà Bình: Cao Phong, Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu, Tân Lạc.

Lào Cai: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, TP Lào Cai, thị xã Sa Pa.

Yên Bái: Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ.

Hà Giang: Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh, TP Hà Giang.

Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn, TP Tuyên Quang.

Phú Thọ: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Yên Lập.

Bắc Kạn: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm, TP Bắc Kạn.

Thái Nguyên: Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai, TP Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, TP Cao Bằng, Trùng Khánh.

Lạng Sơn: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan.

Quảng Ninh: Bình Liêu, Tiên Yên, TP Uông Bí, thị xã Đông Triều.

Bắc Giang: Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Dũng, Yên Thế, thị xã Việt Yên.

Thanh Hóa: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn.