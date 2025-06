Tin mới nhất về cơn bão số 1: Nhiều khu vực mưa to đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (13/6), khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực Quảng Trị có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1.

Chiều tối và đêm 13/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Từ đêm 13/6 mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Xử lý cây gãy đổ, ách tắc giao thông trên Quốc lộ 40B (Ảnh: Tiền phong).

Hôm nay, mưa lớn đã gây ngập nhà dân, cuốn trôi nhiều tài sản và chia cắt giao thông ở miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để ứng phó với mưa lớn, Quảng Trị đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và tài sản; kêu gọi toàn bộ hơn 2.200 tàu thuyền vào nơi trú ẩn; bố trí lực lượng lập chốt gác, không cho người qua lại khu vực cầu tràn bị ngập.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, diễn biến mưa còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của bão số 1, cần tiếp tục theo dõi và cập nhật trong các bản tiếp theo.