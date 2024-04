Tin mới nhất vụ sát hại Á khôi 17 tuổi, phân xác phi tang xuống sông Hồng

Sáng 26/4, Luật sư Lê Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (PC02) vừa phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp, Phòng kỹ thuật hình sự tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án Giết người phân xác nạn nhân xảy ra ngày 10/10/2023 tại khu đô thị ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Buổi thực nghiệm có sự tham gia của Luật sư Thơm.

Tại buổi thực hiện, bị can Tạ Duy Khanh đã diễn tả lại toàn bộ quá trình sử dụng hung khí sát hại nạn nhân và phân xác ra làm nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại. Nạn nhân trong vụ việc là H.Y.N (SN 2006, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Xe thùng dẫn giải bị can đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Luật sư Thơm

Theo Luật sư Thơm, quá trình thực nghiệm, bị can diễn lại chi tiết, cụ thể từng thao tác phân xác nạn nhân cho vào thùng xốp. Hành vi diễn tả của bị can phù hợp với lời khai của bị can, biên bản khám nghiệm tử thi, bản ảnh hiện trường, cùng các tài liệu chứng khác được Cơ quan điều tra thu thập được trong suốt thời gian vừa qua.

Kết quả điều tra đã xác định, ngoài hành vi sử dụng hung khí sát hại nạn nhân rồi phân xác vứt xuống sông Hồng, bị can còn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công dân, chuyển dịch tài sản của nạn nhân như các tài sản điện thoại, túi sách, đồ dùng cá nhân.

Khu vực Khanh phi tang thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Như vậy, bị can Tạ Duy Khanh đã phạm 2 tội Giết người và Cướp tài sản theo các Điều 123, 168 Bộ luật hình sự, trong đó tội Giết người có khung hình phạt cao nhất đến Tử hình.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho hay, hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, thực hiện tội phạm một cách man rợ. Việc đối tượng phân xác nạn nhân phi tang là hành vi xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng.

Hình ảnh bị can Khanh và nạn nhân trước khi xảy ra vụ án. Ảnh: FBNV

"Trong quá trình thực hiện tội phạm, đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn Với hành vi sát hại nạn nhân một cách man rợ, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng luật", luật sư chia sẻ.

Liên quan đến vụ án kể trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Duy Khanh (SN 1985, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Giết người".