Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin rất vui: Còn 7 ngày nữa, 1 thành phố trực thuộc Trung ương chính thức miễn, giảm tiền thuê nhà

Đinh Anh | 13-04-2026 - 15:39 PM | Sống

Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp ổn định hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Huế, ngày 10/4/2026 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà đối với các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Huế.

Theo Quyết định, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi gồm: tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng chưa có trụ sở làm việc; các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đáp ứng tiêu chí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đủ điều kiện theo Luật Hợp tác xã thuê làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chính sách cũng áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (được công nhận theo quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo); các tổ chức được UBND thành phố và UBND cấp xã giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về mức ưu đãi, Quyết định quy định miễn tiền thuê nhà trong toàn bộ thời gian thuê đối với một số đối tượng ưu tiên. Diện tích được hưởng ưu đãi không vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa, mức giảm tiền thuê nhà tương đương số tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà, áp dụng cho toàn bộ thời gian thuê.

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, mức giảm bằng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng/tháng/đối tượng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

Tương tự, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được giảm 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà, tối đa không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp, trong thời gian hỗ trợ không quá 3 năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2026.

Theo Cổng TTĐT TP Huế ﻿

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên