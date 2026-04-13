Tin rất vui: Còn 7 ngày nữa, 1 thành phố trực thuộc Trung ương chính thức miễn, giảm tiền thuê nhà

Theo Cổng thông tin điện tử TP Huế, ngày 10/4/2026 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà đối với các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Huế.

Theo Quyết định, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi gồm: tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng chưa có trụ sở làm việc; các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đáp ứng tiêu chí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đủ điều kiện theo Luật Hợp tác xã thuê làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chính sách cũng áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (được công nhận theo quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo); các tổ chức được UBND thành phố và UBND cấp xã giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về mức ưu đãi, Quyết định quy định miễn tiền thuê nhà trong toàn bộ thời gian thuê đối với một số đối tượng ưu tiên. Diện tích được hưởng ưu đãi không vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa, mức giảm tiền thuê nhà tương đương số tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà, áp dụng cho toàn bộ thời gian thuê.

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, mức giảm bằng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng/tháng/đối tượng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

Tương tự, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được giảm 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà, tối đa không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp, trong thời gian hỗ trợ không quá 3 năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2026.

Theo Cổng TTĐT TP Huế ﻿