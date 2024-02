Tin tặc đánh cắp 250 GB tài liệu bí mật từ máy chủ Quốc hội Romania

Các tài liệu bí mật được lưu trữ trên các máy chủ bao gồm thông tin cá nhân, thẻ ID của Thủ tướng Romania và các chính trị gia khác, các loại hợp đồng, thông tin liên lạc nội bộ và một số tài liệu bí mật.

Một số tài liệu bí mật đã bị rò rỉ trên các trang web đen và tin tặc yêu cầu khoản tiền chuộc 40.000 USD. Các công tố viên chống khủng bố Romania đã bắt đầu cuộc điều tra chính thức trong hôm qua (30/01). Truyền thông địa phương cho rằng vụ tấn công mạng có thể liên quan tới cuộc bầu cử sắp tới. Năm nay, người dân Romania sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống, Thị trưởng, thành viên Nghị viện Quốc gia và thành viên Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào có liên kết vụ tấn công với bất kỳ cá nhân hay nhóm chính trị nào.

Ảnh minh họa

Các vi phạm an ninh mạng trước đây đã từng xảy ra ở các cơ quan chính phủ khác của Romania. Chẳng hạn như cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ Romania trên quy mô lớn vào cuối tháng 4/2023 đối với các trang web của Chính phủ Romania, Bộ Quốc phòng, Đường sắt Romania (CFR) và Cảnh sát Biên giới…

Do đó, việc tin tặc đánh cắp dữ liệu từ máy chủ Quốc hội Romania cho thấy các biện pháp đảm bảo an ninh mạng ở nước này chưa được quan tâm đúng mức và thiếu sự chủ động ngăn chặn từ xa. Cuộc tấn công mạng này cũng cảnh báo chung những rủi ro về an ninh mạng đối với châu Âu khi dữ liệu của người dân hoặc các tổ chức chính trị có thể bị đánh cắp.