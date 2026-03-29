Tin vui: 2 nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam đều đủ nguồn cung chạy tối đa công suất

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu, đơn vị vận hành 2 nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam là NMLD Nghi Sơn và NMLD Dung Quất đều đã có những thông báo quan trọng về tình hình hoạt động.

Báo cáo tại buổi làm việc với Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng ngày 28/3, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) cho biết, nhà máy hiện vận hành ổn định ở mức công suất cao.

Công suất vận hành quy đổi trung bình đạt khoảng 123,5%; trong đó phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) đạt 118,4%, phân xưởng RFCC đạt 109%, hoạt động phối trộn khoảng 2%. Công suất CDU và công suất quy đổi trung bình của toàn nhà máy tương ứng khoảng 120% và 123,5% công suất thiết kế.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

BSR đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và nguyên liệu trung gian, bảo đảm vận hành liên tục các phân xưởng công nghệ. Cơ cấu sản phẩm cũng được tối ưu theo nhu cầu thị trường, tăng tỷ trọng sản phẩm Jet A1 và dầu DO. Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết chuỗi nhằm gia tăng nguồn cung.

BSR triển khai thuê gia công tại Nhà máy Condensate Phú Mỹ, đồng thời nhập khẩu các cấu tử có chỉ số RON cao như E100, Reformate và phụ gia để phục vụ phối trộn trong và ngoài nhà máy. Qua đó, sản lượng xăng cung ứng ra thị trường được nâng lên, ước đạt khoảng 38,5 nghìn m³, đặc biệt trong giai đoạn nguồn cung có dấu hiệu căng thẳng.

Theo kế hoạch, trong quý 2/2026, BSR tiếp tục vận hành nhà máy an toàn, ổn định, liên tục với công suất quy đổi khoảng 123%, tương đương tổng sản lượng trên 2 triệu tấn sản phẩm, gồm: 706.626 tấn xăng; 158.503 tấn Jet A1; 940.191 tấn dầu DO và 54.658 tấn dầu FO. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất và cung ứng khoảng 8,3 triệu tấn sản phẩm, tăng gần 28% so với công suất thiết kế - mức cao nhất kể từ khi nhà máy đi vào vận hành.

Đáng chú ý, theo ông Thắng, BSR đã cơ bản thu xếp đủ nguồn dầu thô để duy trì vận hành phân xưởng CDU ở mức tối thiểu 118% công suất thiết kế trong tháng 6/2026. Để phục vụ kế hoạch này, doanh nghiệp đã chuẩn bị khoảng 2,3 triệu thùng dầu thô bổ sung cho tháng 5 và 6/2026.

Cụ thể, trong tháng 5/2026, BSR dự kiến tiếp nhận khoảng 0,6 triệu thùng dầu từ các lô giao ngay (spot) như Ruby và Bunga Orkid. Trong tháng 6/2026, doanh nghiệp đã mua khoảng 1,6 triệu thùng dầu và đang tiếp tục làm việc để tiếp nhận thêm một lô Sao Vàng - Đại Nguyệt với sản lượng khoảng 300 nghìn thùng.

Để đáp ứng nguồn cung trong thời gian tới, BSR kiến nghị Bộ Công thương hỗ trợ đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tăng cường ngoại giao năng lượng nhằm bảo đảm nguồn cung nguyên liệu và xăng dầu cho nhu cầu trong nước. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất sớm ban hành cơ chế ưu đãi đối với sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ xăng E10, qua đó góp phần gia tăng nguồn cung và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, trong thông báo vào ngày 25/3, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết đã tiếp nhận lô dầu thô gần nhất từ Kuwait từ giữa tháng 3. Ngay sau đó, những diễn biến địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến tiến độ các chuyến hàng tiếp theo.

Trước bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn về nguồn cung, NSRP cho biết Công ty đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp, qua đó bảo đảm duy trì vận hành ổn định trong thời gian tới.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Nhờ đó, NSRP đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để duy trì hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu, qua đó tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, dưới sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công Thương.

Song song, NSRP vẫn đang tích cực chủ động tìm kiếm nguồn dầu thô và nguyên liệu đầu vào để nâng cao công suất vận hành khi điều kiện cho phép. Công ty tiếp tục tập trung duy trì sự ổn định, tính toàn vẹn, độ tin cậy và liên tục trong vận hành của nhà máy trong mọi tình huống.

NSRP khẳng định cam kết duy trì vận hành ổn định, bảo đảm nguồn cung thiết yếu cho thị trường và tiếp tục đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia thông qua hoạt động sản xuất an toàn, bền vững và hiệu quả.