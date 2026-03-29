Góc nhìn chuyên gia: Giai đoạn biến động mạnh chưa chắc kết thúc, kịch bản VN-Index lùi về 1.570 điểm cần được tính đến

Việc VN-Index đánh mất mốc 1.600 điểm ngay phiên đầu tuần đã kích hoạt lực cầu bắt đáy, qua đó giúp thị trường dần lấy lại trạng thái cân bằng.

Sau nhịp giảm mạnh, chỉ số ghi nhận 3 phiên hồi phục liên tiếp, qua đó quay trở lại vùng 1.670 điểm. Diễn biến này phần nào cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt tiêu cực, song xu hướng ngắn hạn vẫn cần thêm sự xác nhận, đặc biệt từ yếu tố dòng tiền.

Đáng chú ý, đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức thấp, phản ánh sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế và dòng tiền chưa có dấu hiệu quay lại rõ rệt.

Theo đánh giá của đa số chuyên gia, thị trường hiện chưa đủ cơ sở để xác nhận đã cân bằng trở lại, do đó nhà đầu tư vẫn nên duy trì quan điểm thận trọng và quan sát thêm các tín hiệu củng cố trong thời gian tới.

Giai đoạn biến động mạnh chưa chắc đã kết thúc

Theo ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán KAFI , chưa đủ cơ sở để khẳng định nhịp hồi phục hiện tại của thị trường bền vững. Dù giá dầu đã hạ nhiệt đáng kể từ vùng đỉnh ngắn hạn, có thời điểm dầu Brent lùi về quanh 102 USD/thùng, cùng với đó VN-Index cũng phục hồi từ vùng 1.580 điểm lên 1.672,8 điểm sau ba phiên tăng, nhưng bối cảnh địa chính trị liên quan đến Iran vẫn tiềm ẩn nhiều bất định.

" Điều này khiến biến động của giá hàng hóa, đặc biệt là giá dầu, nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh chứng khoán là kênh đầu tư nhạy cảm với rủi ro, kịch bản phù hợp hơn hiện nay là giai đoạn hoảng loạn nhất có thể đã qua, nhưng giai đoạn biến động mạnh chưa chắc đã kết thúc" , chuyên gia Kafi cho biết.

(Dữ liệu Muavangbac.vn)

Về diễn biến giá dầu, chuyên gia cho rằng chưa thể khẳng định dầu đã tạo đỉnh của cả chu kỳ. Ở góc độ thị trường hàng hóa, giá dầu có thể đã đi qua đỉnh ngắn hạn nếu căng thẳng được kiểm soát và không xuất hiện thêm các cú sốc nguồn cung. Tuy nhiên, xét trên phương diện địa chính trị, rủi ro vẫn hiện hữu khi chỉ cần xung đột leo thang hoặc ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển chiến lược như eo biển Hormuz, giá dầu hoàn toàn có thể quay trở lại kiểm định vùng đỉnh cũ.

Do đó, kịch bản đáng lo ngại nhất đối với thị trường chứng khoán không phải là một nhịp tăng sốc ngắn hạn của giá dầu, mà là việc giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Khi đó, tác động sẽ lan rộng từ chi phí đầu vào sang lạm phát, lãi suất, tỷ giá và khẩu vị rủi ro của dòng tiền, qua đó tạo áp lực đáng kể lên thị trường.

Ở góc độ xác nhận vùng đáy, chuyên gia cho rằng cần kết hợp cả tín hiệu từ diễn biến chỉ số và dòng tiền. Một vùng đáy đáng tin cậy thường hình thành khi thị trường không còn tạo đáy thấp hơn, các nhịp kiểm định lại diễn ra với lực bán suy yếu, thanh khoản trong nhịp giảm không gia tăng đột biến và độ rộng thị trường được cải thiện.

Đồng thời, dòng tiền cần có dấu hiệu ổn định trở lại, đặc biệt là việc các nhóm cổ phiếu dẫn dắt ngừng bị bán tháo. Hiện tại, thị trường đã xuất hiện một số tín hiệu sớm như chỉ số hồi phục liên tiếp, độ rộng cải thiện và thanh khoản nhích lên, song vẫn chưa đủ để xác nhận đáy. Trong bối cảnh thanh khoản còn thấp và dòng tiền chưa quay lại mạnh mẽ, rủi ro thị trường điều chỉnh trở lại khi xuất hiện thông tin bất lợi vẫn cần được lưu ý.

Về triển vọng dòng tiền, yếu tố then chốt vẫn là mức độ ổn định của môi trường vĩ mô, đặc biệt khi áp lực từ giá dầu, tỷ giá và lãi suất dần hạ nhiệt. Câu chuyện nâng hạng thị trường, dù mang ý nghĩa lớn trong trung và dài hạn, vẫn có thể đóng vai trò hỗ trợ tâm lý trong ngắn hạn. Đây cũng có thể là giai đoạn thị trường bắt đầu ghi nhận sự quan tâm sớm hơn từ các quỹ đầu tư chủ động, trước khi dòng vốn lớn hơn phản ánh rõ nét vào giá khi thời điểm nâng hạng chính thức đến gần.

Rủi ro VN-Index kiểm định lại vùng 1.570–1.580 điểm ở mức cao﻿

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang, Chuyên gia Phân tích tại Chứng khoán Pinetree, thị trường vừa trải qua một tuần giao dịch tiêu cực khi VN-Index giảm mạnh hơn 50 điểm và nhanh chóng đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.600 điểm ngay từ đầu tuần. Dù đã hồi phục, song nhìn chung bức tranh thị trường tuần qua khá ảm đạm, khi động lực tăng trưởng chưa rõ ràng.

Về triển vọng tuần tới, dù VN-Index có sự hồi phục tích cực trong phiên cuối tuần, quan điểm chung vẫn là thận trọng và ưu tiên phòng thủ. Hiện tại, các yếu tố hỗ trợ thị trường chưa thực sự rõ nét. Trên thế giới, diễn biến xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, trong khi trong nước đang đối mặt với áp lực tỷ giá gia tăng và thanh khoản hệ thống ngân hàng căng thẳng.

Đồng thời, quá trình tạo đáy của thị trường thường không diễn ra trong thời gian ngắn, do đó nhịp hồi hiện tại có thể chỉ mang tính kỹ thuật trong xu hướng giảm trung hạn. Rủi ro VN-Index quay lại kiểm định vùng 1.570–1.580 điểm vẫn ở mức cao.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng tiền mặt lớn trong danh mục, hạn chế giải ngân vào các cổ phiếu có hệ số beta cao. Hoạt động giao dịch chỉ nên mang tính ngắn hạn với tỷ trọng nhỏ và tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản thực sự nổi bật.

Chưa nên "bắt đáy" mạnh tay

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam , cho rằng diễn biến của giá dầu có thể đóng vai trò “tín hiệu dẫn dắt” giúp xác định vùng đáy của thị trường. Theo phân tích, giá dầu có khả năng tạo đỉnh khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ kỹ thuật trong thời gian gần đây và đây cũng là động lực giúp thị trường chứng khoán có thể dần tìm được điểm cân bằng.

Chuyên gia cho rằng lịch sử cho thấy các cú sốc địa chính trị thường chỉ tác động trong khoảng hơn 20 phiên giao dịch, trước khi thị trường dần ổn định trở lại. Hiện tại, khoảng thời gian ảnh hưởng cũng đang tiến gần ngưỡng này, cho thấy xác suất hạ nhiệt đang gia tăng.

Liên quan đến lo ngại lạm phát có thể lặp lại kịch bản năm 2022, ông Minh cho rằng bối cảnh hiện nay có sự khác biệt đáng kể. Trước đây, giá dầu và giá khí cùng tăng mạnh tạo áp lực chi phí đầu vào lớn. Trong khi đó, hiện tại chỉ có giá dầu tăng, còn giá khí vẫn duy trì ở mức thấp, qua đó giúp giảm bớt áp lực lạm phát.

Ở góc độ thị trường, nhiều yếu tố đang củng cố khả năng hình thành vùng đáy. Các biến động gần đây chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, trong khi định giá đã lùi về mức hấp dẫn với P/E quanh 12 lần. Đồng thời, nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán sâu, cho thấy áp lực bán phần nào được giải tỏa.

Dù vậy, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên “bắt đáy” một cách mạnh tay. Trong bối cảnh xu hướng chưa thực sự xác nhận, chiến lược phù hợp là giải ngân thăm dò với tỷ trọng thấp, hạn chế sử dụng đòn bẩy và tránh “all-in”, đồng thời duy trì dư địa để ứng phó nếu thị trường tiếp tục biến động.

Về cơ hội đầu tư, các nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ được ưu tiên như bảo hiểm – hưởng lợi từ môi trường lãi suất, ngân hàng với nền tảng ổn định, và điện nhờ dòng tiền tương đối chắc chắn. Ngược lại, nhóm chứng khoán có độ biến động cao theo thị trường chung, do đó cần thận trọng trong ngắn hạn, dù vẫn còn dư địa tăng trưởng trong dài hạn.