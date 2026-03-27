CTCK ước tính KQKD quý 1 của 61 doanh nghiệp: Loạt tên tuổi được dự báo có lợi nhuận đột biến, một doanh nghiệp BĐS có thể tăng trưởng 3.000%

Chứng khoán VCBS vừa công bố báo cáo dự báo tăng trưởng lợi nhuận của 61 doanh nghiệp trong quý I/2026 và cả năm 2026, cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp được dự báo ghi nhận lợi nhuận “tăng bằng lần” trong quý I/2026, gồm MSN, PNJ, PVD, BSR, DCM, DPM, NT2 và PDR. Ngược lại, một số doanh nghiệp có thể ghi nhận tăng trưởng âm trong cùng kỳ như KBC, ACV, VTP, TCM, GEG, POW và HPG.

Ở nhóm ngân hàng, VCBS nhận định kết quả kinh doanh quý I toàn ngành có xu hướng tăng trưởng chậm lại do áp lực chi phí vốn lên NIM vẫn hiện hữu, trong khi hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) tiếp tục bị kiểm soát, đặc biệt là tín dụng bất động sản – vốn là động lực chính của nhiều ngân hàng. Trong bối cảnh đó, CTG được dự báo trở thành “điểm sáng” với lợi nhuận trước thuế có thể tăng 29% trong quý I.

Đối với nhóm chứng khoán, triển vọng được đánh giá phân hóa. Trong đó, HCM nổi bật với mức tăng trưởng lợi nhuận dự báo 48%, nhờ thanh khoản thị trường quý I/2026 cải thiện mạnh so với cùng kỳ. Thị phần dự kiến đi ngang, trong khi đóng góp của khối ngoại vào giá trị giao dịch được cải thiện. Dư nợ margin bình quân tăng mạnh sau khi tăng vốn, song dư địa mở rộng thêm không còn nhiều. Hoạt động tự doanh được kỳ vọng duy trì hiệu quả ổn định nhờ tập trung vào tạo lập thị trường, kinh doanh chênh lệch giá phái sinh, trong khi danh mục trái phiếu tiếp tục đóng góp lợi nhuận ổn định.

Ở nhóm bất động sản, VCBS dự báo lợi nhuận sau thuế quý I của PDR có thể tăng đột biến 2.952% , chủ yếu nhờ ghi nhận lợi nhuận tài chính từ chuyển nhượng dự án Thuận An 1. Đồng thời, doanh nghiệp đang ghi nhận sự chuyển dịch chiến lược thông qua tái cấu trúc danh mục đầu tư, mở rộng quỹ đất bằng M&A và đấu giá, với trọng tâm ngày càng tập trung vào khu vực phía Đông TP.HCM và các tỉnh vệ tinh.

VHM được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 19% trong quý I. Trong năm 2026, doanh nghiệp kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ doanh số bán hàng tại các dự án Vinhomes Wonder Park, Green City, Golden City và Green Paradise, cùng lợi thế từ quỹ đất lớn cho tăng trưởng dài hạn.

Ở nhóm bán lẻ, MSN được dự báo “tỏa sáng” với mức tăng trưởng lợi nhuận 113% trong quý I/2026. Động lực chính đến từ WCM với mức tăng trưởng 2 tháng đầu năm đạt 32,2% so với cùng kỳ, dự kiến tiếp tục duy trì nhờ mở rộng nhanh tại khu vực nông thôn, cải thiện hiệu suất cửa hàng và khai thác tệp 10 triệu hội viên. Bên cạnh đó, MCH ghi nhận doanh thu 2 tháng đầu năm đạt 5.160 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ, trong khi MSR hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ siết cung vonfram.

Trong nhóm công nghệ, FPT được dự báo duy trì tăng trưởng lợi nhuận 12%. Doanh thu tập đoàn giảm do thay đổi phương pháp hạch toán mảng viễn thông (chuyển từ hợp nhất sang phương pháp vốn chủ sở hữu). Tuy nhiên, mảng công nghệ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong quý I nhờ lượng đơn hàng backlog lớn từ cuối năm 2025, trong khi mảng giáo dục ghi nhận tăng trưởng âm do tuyển sinh suy giảm dưới áp lực cạnh tranh trong khối đại học.

Ở chiều ngược lại, HPG được dự báo lợi nhuận sau thuế quý I suy giảm nhẹ 2,6%, song cả năm 2026 vẫn có thể tăng trưởng 17%.