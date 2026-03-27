Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại vai trò Chủ tịch FLC

Tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” diễn ra sáng nay tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC. Đây là lần đầu tiên ông Quyết xuất hiện trở lại với vai trò cao nhất tập đoàn này sau gần 4 năm.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết đã liên tục xuất hiện tại các hoạt động, sự kiện của Tập đoàn FLC và hãng hàng không thành viên Bamboo Airways. Tuy nhiên, ở các lần tham gia trước đó, ông chủ yếu được giới thiệu với vai trò nhà sáng lập tập đoàn và hãng bay.

Giữa tháng 2, ông Trịnh Văn Quyết đã có buổi làm việc với ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam, nhằm trao đổi về định hướng tái khởi động các nội dung hợp tác đã ký trước đây và định hướng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways. Tại cuộc gặp này, ông được giới thiệu là nhà sáng lập Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways.

Hồi cuối tháng 1, tại buổi gặp gỡ giữa Tập đoàn FLC, Bamboo Airways với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để trao đổi định hướng hợp tác và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, ông Quyết cũng tham gia với vai trò tương tự.

Tính từ thời điểm ông Quyết tái xuất thương trường, FLC và các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn này liên tiếp ghi nhận nhiều động thái đáng chú ý. Trong đó, CTCK Artex đã chính thức được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Boeing, tập đoàn này cũng đã đàm phán về khả năng tái khởi động hợp tác, đồng thời đề xuất thuê dòng tàu bay 737 MAX...

Mới nhất, Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại Artex từ ngày 6/3. Thông báo đánh dấu việc cổ đông FLC có thể giao dịch cổ phiếu trở lại sau gần 3 năm bị tạm dừng.