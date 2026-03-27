Dragon Capital bán ra gần 2,3 triệu cổ phiếu DXG của Đất Xanh Group

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa báo cáo đã bán ra tổng cộng gần 2,3 triệu cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group) trong phiên 23/3/2026.

Các quỹ thành viên thực hiện giao dịch gồm: Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1,4 triệu cổ phiếu; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 300.000 cổ phiếu; Norges Bank bán ra 400.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán ra 196.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm tổng sở hữu từ 79,3 triệu cổ phiếu DXG (tỷ lệ 7,12%) xuống 77,01 triệu cổ phiếu DXG (tỷ lệ 6,9%).

Trước đó, Dragon Capital cũng báo cáo đã bán ra tổng cộng 2,4 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 4/3/2026. Trước nữa, Dragon Capital gia tăng sở hữu tại Đất Xanh qua việc mua vào gần 1,3 triệu cổ phiếu ngày 11/2/2026.

Ngày 6/3 vừa qua, Đất Xanh đã chốt danh sách cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền biểu quyết. Cuộc họp dự kiến được tổ chức trước ngày 30/6/2026, thời gian cụ thể và công tác cần thiết để tổ chức cuộc họp sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định. Đất Xanh Group sẽ trình cổ đông thông qua các nội dung gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty kiểm toán; tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; tờ trình chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; kế hoạch kinh doanh năm 2026,... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Kể từ tháng 2 tới nay, Dragon Capital liên tiếp tăng sở hữu tại một số doanh nghiệp khác.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 19/3/2026 vừa qua, Dragon Capital vừa thông qua 3 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 620.000 cổ phiếu MWG.

Cụ thể, quỹ Norges Bank mua vào 190.000 cổ phiếu; quỹ Samsung Vietnam Securities Master lnvestment Trust [Equity] mua 20.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 410.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu MWG từ hơn 73,3 triệu cổ phiếu lên hơn 73,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,9926% lên 5,0349% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Thế Giới Di Động.

Trước đó, trong ngày 11/2/2026, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 6,71 triệu cổ phiếu DPG của Tập đoàn Đạt Phương.

Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited mua 3,21 triệu cổ phiếu; quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 500.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 3 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DPG từ gần 5,95 triệu cổ phiếu lên gần 12,66 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,0148% lên 10,673% vốn tại Tập đoàn Đạt Phương.

Trước nữa, ngày 10/2/2026, Dragon Capital vừa thông qua 4 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 522.000 cổ phiếu PNJ để trở thành cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Cụ thể, quỹ Bill & Melinda Gates Foundation Trust mua 80.000 cổ phiếu; quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 282.000 cổ phiếu; quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 100.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 60.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu PNJ từ hơn 16,7 triệu cổ phiếu lên gần 17,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,9051% lên 5,0581%.