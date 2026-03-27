Công ty quản lý quỹ do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch giảm sở hữu tại Vietcap

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) vừa có văn bản báo cáo đã bán ra 218.300 cổ phiếu VCI của CTCP Chứng khoán Vietcap như đăng ký.

Thời gian thực hiện giao dịch từ 10/03/2026 đến ngày 25/03/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Qua đó, VCAM giảm sở hữu từ 648.300 cổ phiếu VCI (tỷ lệ 0,08%) xuống 430.000 cổ phiếu VCI (tỷ lệ 0,05%).

Đáng nói, VCAM bán ra cổ phiếu VCI chỉ khoảng 2 tháng sau khi tăng sở hữu. Cụ thể, từ ngày 2/12/2025 đến ngày 18/12/2025, VCAM mua thành công 580.000 cổ phiếu VCI trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là do mức giá thị trường chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Sau giao dịch, VCAM tăng sở hữu cổ phiếu VCI từ 68.300 cổ phiếu lên 648.300 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,01% lên 0,09% vốn tại Chứng khoán Vietcap.

Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 2/12/2025 đến ngày 18/12/2025, quỹ thuộc VCAM là Quỹ đầu tư Bản Việt Discovery cũng mua vào thành công 100.000 cổ phiếu VCI đã đăng ký, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,01% vốn điều lệ của Chứng khoán Vietcap.

Được biết, bà Nguyễn Thanh Phượng hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của cả Chứng khoán Vietcap và VCAM. Bà Phượng đang nắm 22,8 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 2,68% vốn Vietcap.

VCAM giảm sở hữu ngay trước thời điểm Vietcap chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2 vào ngày 27/3.

Theo đó, VCI triển khai phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:7, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phân bổ quyền là 27/3/2026. Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong diện bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.975,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Nếu hoàn tất phát hành, Chứng khoán Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên 11.476,3 tỷ đồng.

Song song với đó, VCI tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025, tỷ lệ 2,5%, tương đương 250 đồng/cổ phiếu. Với 850,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VCI sẽ chi 212,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Ngày thanh toán là 10/4/2026.

Trong diễn biến khác, Vietcap sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào chiều 30/3 tại Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo đó, HĐQT Vietcap đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 6.525 tỷ đồng và lãi trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 41% so với thực hiện năm 2025. Về cổ tức, HĐQT Vietcap dự trình kế hoạch chia dự kiến 5 - 12%.

Trước đó, Vietcap kết thúc năm 2025 với tổng doanh thu gần 5.021 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.629 tỷ đồng, lần lượt vượt 16% và 15% so với kế hoạch đề ra.

Về phát hành cổ phiếu, Vietcap trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. Số lượng tối đa 4,6 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Thông qua đợt thưởng cổ phiếu nói trên và ESOP 2026, Vietcap sẽ nâng quy mô vốn điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên hơn 11.522 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS hiện tại do hết nhiệm kỳ 2021-2026. Ngược lại, cổ đông tiến hành bầu 7 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.