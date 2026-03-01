“Vũ khí” mạnh nhất đưa Thế Giới Di Động trở thành “đế chế” bán lẻ số 1 Đông Nam Á

Từ năm 2024, Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã bắt đầu hé lộ tham vọng trở thành tập đoàn số 1 Đông Nam Á về bán lẻ, thương mại điện tử và và các dịch vụ liên quan vào năm 2030. Bên cạnh bàn đạp là “đế chế” bán lẻ với hệ thống cửa hàng lớn nhất Việt Nam, nguồn lực quý giá nhất của Thế Giới Di Động chính là hàng chục ngàn nhân viên, theo như lời Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài.

Để không ngừng củng cố nguồn lực này, Thế Giới Di Động duy trì đãi ngộ “không thua kém ai” cho nhân viên, đặc biệt là những người xuất sắc. Một trong những điểm hấp dẫn nhất là chính sách ESOP. Các nhân sự được hưởng ESOP chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ hơn rất nhiều để sở hữu lượng cổ phiếu có giá trị thị trường lớn.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, HĐQT Thế Giới Di Động sẽ trình cổ đông phương án phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 0,5%) với giá 10.000 đồng/cp. Trong khi đó, thị giá MWG hiện đang ở mức 81.000 đồng/cp (đóng cửa ngày 27/3), gấp 8 lần giá ESOP. Mặc dù bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm nhưng đây vẫn là một món hời với những người được nhận.

Đương nhiên, điều kiện để hưởng đãi ngộ này cũng không đơn giản. Đối tượng được phát hành ESOP của Thế Giới Di Động phải là các cán bộ quản lý chủ chốt hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đo lường hiệu quả (KPIs), có đóng góp quan trọng giúp công ty mẹ và các công ty con hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, theo danh sách và tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.

Năm 2026, Thế Giới Di Động dự kiến sẽ tiếp tục chính sách ESOP kèm KPI hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh. Đáng chú ý, doanh nghiệp đặt mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 19% và 30% so với năm 2025.

Trọng tâm trong năm nay vẫn là tối ưu vận hành để gia tăng hiệu quả kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ để Thế Giới Di Động luôn là lựa chọn hài lòng và tin cậy nhất của khách hàng. Với các mảng kinh doanh đang trong giai đoạn mở rộng hệ thống, doanh nghiệp ưu tiên mở mới có chọn lọc để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Ông Nguyễn Đức Tài nhấn mạnh năm 2026 khởi đầu cho một chương mới trong hành trình phát triển của Thế Giới Di Động.

“Việt Nam đang đứng trước những vận hội lớn để bứt phá. Dù luôn thận trọng trước những biến động khó lường của bối cảnh địa chính trị toàn cầu, MWG lựa chọn không ngồi chờ thị trường thuận lợi, mà tập trung xây dựng nội lực mạnh mẽ, chủ động tạo ra nhu cầu mới về sản phẩm và dịch vụ, để sẵn sàng vượt qua thách thức và nắm bắt mọi cơ hội”, Chủ tịch Thế Giới Di Động chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, 20 năm đầu là giai đoạn Thế Giới Di Động mở rộng thần tốc bằng “lượng” từ một cửa hàng sơ khai trở thành nhà bán lẻ đa ngành hàng lớn nhất Việt Nam với hơn 5.000 điểm bán. Ông Nguyễn Đức Tài cho biết, giai đoạn 2022–2024 là bước ngoặt chiến lược khi MWG đã quyết liệt thực hiện cuộc tái cấu trúc toàn diện với triết lý “Giảm Lượng - Tăng Chất”.

Thành quả của sự chuyển mình đó được chứng minh rõ nét qua kết quả năm 2025. Với một “cơ thể” tinh gọn và hiệu quả hơn, Thế Giới Di Động đã ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 156.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.000 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 16% và 89% so với cùng kỳ. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn là lời khẳng định cho sự đúng đắn của định hướng lấy chất lượng làm trọng tâm và vận hành kỷ luật.