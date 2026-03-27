Chủ tịch EVN: 'Nếu năm nay không đầu tư thì 5 năm sau sẽ thiếu điện'

Tại Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" ngày 27/3, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết hệ thống điện Việt Nam hiện có quy mô lớn trong khu vực và tiếp tục duy trì tốc độ đầu tư cao.

"Hiện nay, chúng ta có một hệ thống điện có quy mô đứng thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 22 trên thế giới với tổng công suất lắp đặt là 87.600 MW", ông An nói.

Theo ông, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống điện Việt Nam đang duy trì trong nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN. Riêng chỉ số tiếp cận điện năng, Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp thứ 2 Đông Nam Á, sau Singapore.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo EVN cho biết hệ thống dịch vụ điện đã được số hóa. "Trước đây, người dân đăng ký công tơ, thực hiện 12 dịch vụ về điện khá là nhiêu khê, nhưng hiện nay, 12 dịch vụ này đều trực tuyến cấp độ 4. Từ năm 2021, không có tiếp xúc trực tiếp, thanh toán tiền điện 99,95% là không dùng tiền mặt", ông nói.

Cùng với đó, hệ thống vận hành được tự động hóa với gần 1.000 trạm biến áp 110 kV, gần 200 trạm 220 kV và 35 trạm 500 kV, phần lớn không cần trực tại chỗ.

Về đầu tư, EVN cho biết đã duy trì mức đầu tư lớn trong giai đoạn 5 năm qua. "Tổng đầu tư 5 năm của EVN là gần 500.000 tỷ đồng, cả nguồn và lưới điện", ông An nói, đồng thời cho biết riêng năm 2024 đầu tư hơn 112.000 tỷ đồng và năm 2025 khoảng 125.000 tỷ đồng.

Theo ông, việc duy trì đầu tư là cần thiết do đặc thù các dự án nguồn điện có thời gian chuẩn bị kéo dài. "Nếu năm nay không đầu tư thì 5 năm sau sẽ thiếu điện, vì một công trình nguồn mất khoảng 5 năm", ông nói.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,85%, trong đó khu vực nông thôn đạt 99,77%. Doanh thu năm gần nhất của EVN đạt khoảng 645.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 26.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, EVN xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo cung ứng điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. "Trong bối cảnh tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, chúng tôi dự báo nhu cầu điện, nhu cầu năng lượng sẽ tiếp tục tăng trưởng rất cao", ông An cho biết.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, tổng công suất hệ thống điện cần đạt khoảng 183.000 MW, trong khi hiện tại là 87.600 MW. EVN dự kiến đầu tư khoảng 13.000 MW, phần còn lại do các nhà đầu tư khác tham gia.

"Với 13.000 MW cộng với hệ thống lưới điện thì đầu tư 5 tỷ USD một năm đối với một doanh nghiệp như EVN rất là nặng", ông nói.

EVN cho biết sẽ tiếp tục đầu tư theo quy hoạch, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, phát triển các dự án điện mới như điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi và hiện đại hóa các nhà máy hiện hữu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo EVN cũng đề cập đến vấn đề sử dụng điện. "Chúng ta có Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, nhưng tôi cho rằng không gian để tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện vẫn còn rất nhiều", ông nói, đồng thời đề xuất tăng cường các giải pháp để tiết kiệm điện trở thành thói quen của người dân và doanh nghiệp.