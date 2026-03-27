Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UBCKNN xử phạt 2 công ty “họ” dầu khí vì vi phạm công bố thông tin

Theo Mạnh Hùng | 27-03-2026 - 23:15 PM | Thị trường chứng khoán

CTCP Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn và CTCP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí vừa bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trăm triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin.

Cụ thể, ngày 27/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 162/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (OTC: PFH). Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 154, phường Ba Đình, TP.Hà Nội.

Công ty bị phạt số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2023; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2022, năm 2023; Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2023.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt số tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) năm 2022, năm 2023 và Báo cáo tình hình QTCT bán niên năm 2023, Công ty không trình bày thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng theo mẫu Báo cáo tình hình QTCT ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với CTCP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí là 157,5 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 26/03/2026, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn (UPCoM: PSG). Địa chỉ tại 11Bis Nguyễn Gia Thiều, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Xây lặp dầu khí Sài Gòn bị phạt số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm (BCTC) đã được kiểm toán năm 2023, 2024; BCTC bán niên đã soát xét năm 2023, 2024, 2025; BCTC quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) năm 2023 2024, 2025; Báo cáo tình hình QTCT 6 tháng đầu năm 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, 2025; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 2025; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 2025.

Theo Mạnh Hùng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên