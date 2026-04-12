Tin vui cho khách hàng Agribank

Theo thông tin chính thức từ Agribank, ngân hàng đã bắt đầu triển khai dịch vụ AgriNotify, một giải pháp đột phá giúp phát hiện và cảnh báo các tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Không chỉ đơn thuần là một công cụ hỗ trợ, AgriNotify được định hình là "lá chắn số" vững chắc, giúp khách hàng chủ động nhận diện rủi ro trước khi quyết định bấm nút chuyển tiền.

Hệ thống bảo mật này hoạt động vô cùng thông minh trong suốt quá trình khách hàng giao dịch online hoặc tại quầy. Ngay khi bạn nhập thông tin người nhận, hệ thống sẽ tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu từ cơ quan chức năng và dữ liệu nội bộ. Nếu phát hiện rủi ro, một cảnh báo sẽ lập tức hiển thị trên màn hình với ba mức độ phân loại rõ ràng gồm: rủi ro cao đối với các tài khoản nằm trong danh sách đen của cơ quan thẩm quyền, rủi ro trung bình với các tài khoản có dấu hiệu bất thường, và cảnh báo chưa xác thực nếu thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ sự minh bạch này, người dùng có thêm cơ sở vững chắc để dừng lại suy nghĩ trước khi giao dịch.

Đặc biệt, tính năng AgriNotify đã được Agribank phủ sóng đồng bộ trên mọi mặt trận, từ các ứng dụng di động như Agribank Plus, eBanking cho đến các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng. Thậm chí khi bạn đến giao dịch trực tiếp tại quầy, hệ thống vẫn hỗ trợ đưa ra cảnh báo đối với các giao dịch chuyển đến tài khoản mở tại Agribank và bốn ngân hàng lớn khác gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và MB.

Thực tế đã chứng minh các giải pháp cảnh báo sớm mang lại hiệu quả vô cùng to lớn trong việc giữ tiền cho khách hàng. Tính đến đầu tháng 4 năm 2026, riêng dịch vụ AgriNotify đã ghi nhận hơn 200.000 lượt cảnh báo, giúp khách hàng kịp thời tạm dừng hoặc hủy bỏ hơn 91.000 giao dịch rủi ro, bảo vệ thành công số tiền lên tới hơn 360 tỷ đồng. Nhìn rộng hơn trên toàn hệ thống ngân hàng, dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy các giải pháp tương tự đã cảnh báo hơn 3,5 triệu lượt, ngăn chặn thiệt hại gần 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh màng lọc công nghệ hiện đại, Agribank còn ghi điểm tuyệt đối nhờ sự tận tâm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ. Chỉ trong năm qua, toàn hệ thống đã phát hiện và hoàn trả kịp thời hơn 25.700 món tiền thừa trị giá hơn 91 tỷ đồng cho khách hàng. Đồng thời, các giao dịch viên đã trực tiếp ngăn chặn gần 60 vụ lừa đảo qua không gian mạng, giữ lại hơn 17 tỷ đồng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến AgriNotify và tinh thần trách nhiệm của nhân viên Agribank đã tạo nên một "hệ thống bảo vệ kép", mang lại sự an tâm tuyệt đối. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng dữ liệu cảnh báo để mỗi giao dịch không chỉ nhanh chóng mà còn an toàn tối đa ngay từ bước đầu tiên.