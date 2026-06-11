Tin vui cho người dân Hà Nội: Từ 1/7, người từ 60-75 tuổi được miễn phí 100% dịch vụ này

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 02/6/2026, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp thứ ba đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội. Theo đó, nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố Hà Nội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2026.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT được mở rộng thêm nhiều nhóm đối tượng đặc thù, người có công, lực lượng hỗ trợ ở cơ sở và các nhóm yếu thế vào diện được hỗ trợ, bao gồm:

Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

Nhân viên chăn nuôi thú y không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản.

Cộng tác viên dân số.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

Nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong.

Người dân xã đảo Minh Châu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

Người sinh sống, làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

Người được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.”.

Về hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện:

- Hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện đối với đối tượng người tham gia khác ngoài mức hỗ trợ được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP.

- Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong.

- Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người dân tộc thiểu số.

Như vậy, từ ngày 01/7/2026, mức hỗ trợ đóng BHXH đối với người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn TP Hà Nội là:

+ Người dân thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng.

+ Người tham gia khác được hỗ trợ 40% mức đóng.

+ Hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ 50% mức đóng.

+ Người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 60% mức đóng.

Về hỗ trợ mức đóng BHYT, các nhóm đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng bao gồm:

+ Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi (không thuộc diện BHYT bắt buộc, chưa có thẻ BHYT).

+ Nhân viên thú y (không thuộc diện BHYT bắt buộc, chưa có thẻ BHYT).

+ Cộng tác viên dân số.

+ Người thuộc hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong (không thuộc diện BHYT bắt buộc, chưa có thẻ BHYT).

+ Người dân xã đảo Minh Châu (không thuộc diện BHYT bắt buộc, chưa có thẻ BHYT).

+ Người sinh sống, làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

+ Người được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.”.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

Các đối tượng dưới đây được hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT:

+ Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố. (sửa đổi điểm e khoản 2 Nghị quyết 19/2025/NQ-CP, tăng mức hỗ trợ đóng BHYT)

+ Nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

- Hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT đối với:

+ Học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố chưa được cấp thẻ BHYT đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. (sửa đổi điểm đ khoản 2 Nghị quyết 19/2025/NQ-CP, bỏ quy định học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)

+ Nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản.

+ Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

+ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú (không thuộc diện BHYT bắt buộc, chưa có thẻ).

+ Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người (thời gian hỗ trợ là 01 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

Việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng bộ, Chính quyền thành phố Hà Nội trong việc chăm lo cho đời sống sức khỏe và an sinh lâu dài của nhân dân Thủ đô, đặc biệt là các lực lượng cống hiến ở cơ sở và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vững chắc vào mục tiêu bao phủ BHXH và BHYT toàn dân.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù của Thành phố Hà Nội, tính đến tháng 4/2026, Hà Nội đã hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho 128.018 người với kinh phí 20,4 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ thêm 60% cho người thuộc hộ cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác). Đối với chính sách BHYT, Thành phố đã hỗ trợ đóng cho 132.483 người theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND với tổng số tiền 52,6 tỷ đồng, giúp 76.902 người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi và 4.582 người khuyết tật nhẹ được cấp thẻ BHYT miễn phí (hỗ trợ 100% mức đóng). Ngoài ra, hàng ngàn công an xã bán chuyên trách ở thôn cũng được hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện và BHYT từ ngân sách địa phương.

Về kết quả phát triển người tham gia, tính đến hết tháng 4/2026, số người tham gia BHYT đạt hơn 8,5 triệu người, tương đương tỷ lệ bao phủ 95,98% dân số, đạt 96,95% kế hoạch được giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 2,5 triệu lao động (chiếm 48,05% lực lượng lao động); BHXH tự nguyện đạt 142.172 người (chiếm 3,63% lực lượng lao động); và BHTN đạt hơn 2,4 triệu người (chiếm 46,05% lực lượng lao động).

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội