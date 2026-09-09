Tin vui cho nhà sáng tạo nội dung du lịch

Klook tiếp tục mở thêm cơ hội tạo thu nhập cho những nhà sáng tạo nội dung, những người vẫn đang chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm du lịch với cộng đồng của mình. Tại KREATORVERSE 2026, Hội nghị toàn cầu thường niên dành cho các nhà sáng tạo nội dung của Klook diễn ra tại Phú Quốc, Klook đã chính thức ra mắt Kreator Shops đến hơn 30.000 Kreator tại 88 thị trường trên toàn cầu.

Trước đây, để kiếm thu nhập từ nội dung du lịch, nhà sáng tạo thường phải gắn một đường link riêng cho từng bài đăng. Với Kreator Shops, chỉ một đường link duy nhất là đủ để nhà sáng tạo tự xây dựng danh mục trải nghiệm mình muốn giới thiệu, từ điểm tham quan, tour, khách sạn, dịch vụ ăn uống, phương tiện di chuyển cho đến nhiều dịch vụ khác tại các điểm đến. Người theo dõi có thể truy cập trang này bất cứ lúc nào để tham khảo các gợi ý và đặt dịch vụ.

“Sức ảnh hưởng vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng cách tạo ra sức ảnh hưởng đang thay đổi. Các Kreator không chỉ chia sẻ nội dung về du lịch mà còn đang chủ động truyền cảm hứng. Số lượng người theo dõi hay mức độ tiếp cận chỉ là một phần. Điều thực sự khiến người xem đưa ra quyết định chính là niềm tin mà Kreator xây dựng được với cộng đồng của mình”, ông Marcus Yong, Phó Chủ tịch phụ trách Marketing Toàn cầu của Klook chia sẻ.

“Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi này qua Chương trình Klook Kreator. Mục tiêu của Klook là mang đến cho các Kreator những công cụ, cơ hội và điều kiện cần thiết để tận dụng được niềm tin từ cộng đồng, đồng thời chủ động hơn trong việc lựa chọn nội dung, chia sẻ trải nghiệm và tạo ra thu nhập”.

Kreator Shops sẽ thu hẹp khoảng cách từ khám phá đến đặt dịch vụ, với những điểm nhấn sau.

Một đường link, nhiều gợi ý: Không cần gắn link riêng cho từng bài đăng. Kreator Shops tập hợp tất cả những trải nghiệm được Kreator đề xuất trên một trang duy nhất, để người theo dõi có thể xem và đặt dịch vụ bất cứ lúc nào.

Liền mạch từ nội dung tới đơn hàng: Kreator có thể đưa nội dung từ mạng xã hội lên Kreator Shops, tạo đường dẫn trực tiếp từ các nền tảng mạng xã hội đến trang của mình, giúp người theo dõi dễ dàng đặt dịch vụ.

Dành cho mọi Kreator: Không phân biệt, dù là nhà sáng tạo nội dung du lịch kỳ cựu hay người mới, mọi Kreator đều có thể sử dụng Kreator Shops để giới thiệu content của mình cùng các trải nghiệm trên Klook.

Tùy chỉnh theo phong cách riêng: Kreator Shops có thể được tùy chỉnh để phù hợp với phong cách và cộng đồng của từng Kreator.

Nghiên cứu Travel Pulse 2026 của Klook cho thấy 4/5 du khách từng đặt trải nghiệm du lịch theo gợi ý của nhà sáng tạo nội dung, trong khi hơn 1/3 cho biết họ lựa chọn theo nhà sáng tạo có cộng đồng nhỏ nhưng biết gắn kết hoặc chuyên về một lĩnh vực nhất định, chứ không cần người nổi tiếng. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng không nằm ở số lượng người theo dõi, mà ở sự tin tưởng.

Kể từ năm 2023, bắt đầu từ việc ra mắt Chương trình Kreator cùng các đường dẫn tiếp thị liên kết riêng cho từng nhà sáng tạo, Klook liên tục đầu tư vào thương mại trên mạng xã hội và hệ sinh thái nhà sáng tạo. Tính đến nay, chương trình đã có hơn 30.000 Kreator tại 88 thị trường du lịch. Dữ liệu của Klook cho thấy hoạt động đặt trải nghiệm thông qua Kreator đang tiếp tục tăng trưởng, với số lượt đặt dịch vụ tăng 246% trong năm 2025. Tính từ khi Kreator Shops ra mắt, số lượt đặt đơn trung bình của mỗi Kreator tăng 36%.

Tiếp nối thành công đó, Klook Kreator's Picks mang đến cho Kreator cơ hội trực tiếp trải nghiệm các hoạt động để giới thiệu trong nội dung của mình. Hiện chương trình có hơn 1.500 trải nghiệm và hoạt động du lịch tại 8 điểm đến trọng điểm, Trung Quốc và Việt Nam là hai điểm đến mới được bổ sung trong năm 2026.

Các sự kiện KREATORVERSE của Klook cũng liên tục được mở rộng. Năm 2024: chỉ có một sự kiện toàn cầu. Năm 2026: tăng lên tới 05 sự kiện với nhiều phiên bản. Qua đó tạo cơ hội để các Kreator tại các thị trường có cơ hội kết nối, học hỏi lẫn nhau, đưa tới cộng đồng những điểm đến và trải nghiệm nổi bật.

“Thương mại chỉ là một phần của toàn bộ câu chuyện. Chúng tôi luôn không ngừng xây dựng cộng đồng, để Chương trình Kreator thực sự trở thành nơi mà các Kreator muốn gắn bó chân thành”, ông Yong cũng cho biết thêm.