Tin vui cho những người mãi không tiết kiệm được tiền

Theo Hà Nguyên | 03-05-2026 - 09:54 AM | Lifestyle

Nếu bạn mãi không tiết kiệm được, có thể vấn đề không nằm ở bạn mà ở cách bạn đang cố tiết kiệm.

Nhiều người nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải tiêu ít đi. Bớt ăn ngoài, bớt mua sắm, cái gì cũng cân nhắc kỹ hơn. Nghe thì hợp lý nhưng kiểu này thường không kéo dài được lâu. Bạn có thể cố trong vài ngày hoặc vài tuần, nhưng rồi sẽ có lúc thấy mệt và quay lại cách tiêu cũ, đôi khi còn mạnh tay hơn.

Tin vui là bạn không nhất thiết phải ép mình như vậy.

Thực tế, tiền hiếm khi “mất” vì một khoản lớn. Nó thường đi qua những thứ rất nhỏ: một ly cà phê, một lần gọi đồ ăn, vài món mua thêm cho tiện. Mỗi lần đều không đáng bao nhiêu, nhưng lặp lại đủ nhiều thì tổng lại thành con số lớn. Chỉ cần để ý hơn một chút, bạn sẽ nhận ra mình đang tiêu nhiều nhất vào đâu, và thường sẽ có những khoản mà chính bạn cũng thấy không cần thiết lắm. Không cần cắt hết, chỉ cần bớt đúng chỗ.

Một lý do khác khiến việc tiết kiệm khó duy trì là vì nó đòi hỏi bạn phải “cố” quá nhiều. Ngày nào cũng phải tự nhắc mình không tiêu, mỗi lần mua lại phải cân nhắc, càng mệt thì càng dễ bỏ cuộc. Cách đơn giản hơn là giảm bớt số lần phải quyết định. Ví dụ, nhận lương xong thì để riêng ra một khoản trước, hoặc tự đặt cho mình một mức chi cố định trong tuần. Khi không phải suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ dễ duy trì hơn.

Nhiều người cũng hay bỏ dở giữa chừng vì nghĩ mình làm chưa đủ tốt. Tháng này tiết kiệm được ít, tuần này lỡ tiêu quá tay, rồi thấy nản và bỏ luôn. Nhưng tiết kiệm không cần hoàn hảo. Chỉ cần tháng nào cũng để ra được một ít, dù không nhiều, nhưng đều đặn. Làm được lâu dài quan trọng hơn làm thật giỏi trong một thời gian ngắn.

Cuối cùng, tiết kiệm không phải là sống khổ đi. Nó chỉ là cách bạn chọn giữ lại những khoản thật sự cần và bỏ bớt những thứ không đáng. Khi làm được điều đó, bạn sẽ thấy tiền không còn “trôi đi” một cách khó hiểu nữa.

5 cách tiết kiệm tiền rất dễ (không cần cố quá nhiều)

• Tách tiền ra ngay khi nhận lương

Đừng chờ “còn bao nhiêu mới tiết kiệm”. Để riêng một khoản trước, phần còn lại mới là tiền để tiêu.

• Đặt một mức chi “vừa đủ” cho mỗi tuần

Có giới hạn sẵn sẽ đỡ phải nghĩ mỗi lần mua. Hết thì dừng, không cần cân nhắc quá nhiều.

• Trì hoãn những món không cần gấp

Nếu chưa thật sự cần, cứ để đó 1-2 ngày. Nhiều khi bạn sẽ không còn muốn mua nữa.

• Giữ lại vài khoản khiến bạn thấy thoải mái

Đừng cắt hết. Vẫn nên có 1-2 thứ bạn thích như cà phê hay ăn ngoài, để không thấy bị “ép”.

• Đừng cố tiết kiệm khi đang quá mệt

Lúc mệt rất dễ tiêu theo cảm xúc. Khi đó, giữ ổn định còn quan trọng hơn cố gắng làm cho “đúng”.

