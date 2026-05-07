Tin vui cho những người sắp đi Hải Phòng

Ngành đường sắt đang triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi dành cho hành khách đi tàu trên các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Vinh và Hà Nội - Đà Nẵng, nhằm kích thích nhu cầu đi lại trong mùa hè 2026, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng an toàn, tiện lợi và tiết kiệm.

Nhiều ưu đãi cho người đi tàu Hà Nội - Hải Phòng

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng chương trình khuyến mại “Mua 3 tặng 1” và “Mua 6 tặng 2” cho hành khách đi các đoàn tàu HP1/HP2, LP5/LP6, LP2/LP3/LP7/LP8 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần.

Theo chính sách này, các nhóm hành khách đi cùng chuyến, cùng ga đi và ga đến, đồng thời đặt vé chung một mã và sử dụng chung thông tin xuất hóa đơn sẽ được hưởng ưu đãi. Cụ thể, khi mua 4 vé và nhập mã “3tang1”, khách chỉ cần thanh toán tiền của 3 vé. Tương tự, với 8 vé và mã “6tang2”, hành khách chỉ phải trả tiền cho 6 vé.

Tuy nhiên, ngành đường sắt cũng lưu ý rằng các vé thuộc diện ưu đãi nhóm sẽ không được phép đổi hoặc trả, đồng thời không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mại khác.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi dành cho nhóm hành khách, ngành đường sắt còn triển khai loại vé tháng không giới hạn số lượt đi nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển thường xuyên trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng, qua đó giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí.

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quy định mức giá vé tháng cho các chặng ngắn là 935.000 đồng/vé/tháng. Mức giá này áp dụng cho hành khách di chuyển giữa ga Hà Nội và ga Hải Dương (hoặc chiều ngược lại), cũng như từ ga Cẩm Giàng đến ga Hải Phòng và ngược lại.

Đối với hành trình toàn tuyến Hà Nội - Hải Phòng, giá vé tháng được ấn định ở mức 1,36 triệu đồng/vé/tháng.

Trong khi đó, nếu mua vé lượt, hành khách đi chặng Hà Nội – Hải Dương hiện phải chi từ khoảng 104.000 đến 126.000 đồng/vé. Với tuyến Hà Nội – Hải Phòng, giá vé dao động từ 170.000 đến 198.000 đồng/vé, tùy thuộc vào từng đoàn tàu và thời điểm khai thác.

Điểm đến chữa lành, xả hơi với ẩm thực đường phố nổi tiếng

Hải Phòng là đô thị cảng nổi bật của miền Bắc, gắn liền với biểu tượng hoa phượng đỏ nên thường được gọi là “Thành phố hoa phượng đỏ”. Du lịch tại đây mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, từ khám phá ẩm thực đường phố đến nghỉ dưỡng biển. Sau khi mở rộng địa giới, Hải Phòng còn trở thành điểm đến hấp dẫn vào mùa lễ hội với hệ thống đền chùa và di tích lịch sử phong phú.

Thành phố này phù hợp để du lịch quanh năm. Từ tháng 1 đến tháng 3 là mùa xuân, thời điểm diễn ra nhiều lễ hội truyền thống. Mùa hè là dịp lý tưởng để tắm biển, chiêm ngưỡng hoa phượng nở rực trên các tuyến phố trung tâm và cung đường đi Đồ Sơn. Đây cũng là thời gian vào vụ thu hoạch vải thiều, cao điểm trong tháng 5 và 6. Sang thu và đông, du khách có thể check-in với hoa hướng dương, hoa dã quỳ và thưởng thức các món ăn nóng hổi đặc trưng.

Bên cạnh những điểm đến quanh khu vực nội thành vốn đã nổi tiêng, Cát Bà được ví như “viên ngọc” của du lịch Hải Phòng. Quần đảo này gồm 367 đảo nằm ở phía nam vịnh Hạ Long, trong đó đảo Cát Bà là điểm đến nổi bật. Nơi đây sở hữu cảnh quan đặc trưng với núi đá vôi hùng vĩ xen lẫn làn nước biển xanh trong, yên ả.

Những ai yêu thích thiên nhiên đừng quên khám phá Đảo cò Chi Lăng Nam thuộc rộng hơn 31.000 ha, là khu vực sinh sống của khoảng 12.000 cá thể cò và 5.030 cá thể vạc. Để tham quan, khách có hai lựa chọn là đạp vịt hoặc đi thuyền quanh các đảo nhỏ, hoặc nghỉ qua đêm để tận hưởng cảnh sắc yên bình cũng như tìm hiểu cuộc sống của cò tại đây.

Ẩm thực là một trong những điểm nhấn lớn nhất của Hải Phòng, đặc biệt là các món ăn đường phố. Nhiều du khách lựa chọn các tour ẩm thực trong ngày để thưởng thức những đặc sản như bánh bèo, bánh đa cua, bánh mì cay, dừa dầm, bún cá cay, các món ốc, trà cúc, sủi dìn hay bánh đúc tàu… Đây đều những hương vị mang đậm dấu ấn riêng của thành phố cảng.

