Tin vui: Đối tượng này tại TP.HCM có thể nhận tới 560 triệu đồng nếu có đủ điều kiện sau

Mới đây, Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành Quyết định số 504/QĐ-ĐHQG phê duyệt “Chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030” (VNU Excellence Graduate Program - VNU-EGP).

Chương trình được xây dựng trên quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo sau đại học với hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, bảo đảm người học được tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ nghiên cứu. Qua đó, thúc đẩy chuyển đổi từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình tích hợp "Đào tạo - Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo", lấy nhóm nghiên cứu làm trung tâm để phát triển năng lực nghiên cứu cho người học.

Đại học Quốc gia TP.HCM

Trong giai đoạn 2026-2030, Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu người học sau đại học gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ và tiến sĩ chiếm tối thiểu 30% tổng số người học của toàn hệ thống. Trong đó, nghiên cứu sinh dự kiến chiếm khoảng 40% tổng số người học sau đại học.

Chương trình được triển khai trong toàn hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, nhóm nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị. Đối tượng tham gia là học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Người tham gia chương trình được hỗ trợ công bố khoa học quốc tế, tham dự hội nghị, hội thảo và các hoạt động trao đổi học thuật nhằm tiếp cận những chuẩn mực nghiên cứu tiên tiến.

Chương trình cũng khuyến khích hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước thông qua đồng hướng dẫn, trao đổi nghiên cứu, chia sẻ hạ tầng khoa học, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng và chuyển giao.

Đáng chú ý, nghiên cứu sinh tham gia chương trình có thể được hỗ trợ tối đa 560 triệu đồng/người trong thời gian đào tạo chuẩn. Đối với học viên cao học, mức hỗ trợ tối đa là 160 triệu đồng/người. Kinh phí được chi trả theo tháng hoặc theo thỏa thuận với nhóm nghiên cứu, tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Để được hưởng hỗ trợ, người học phải học tập và nghiên cứu toàn thời gian; cam kết tốt nghiệp đúng thời gian đào tạo tiêu chuẩn; đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, năng lực nghiên cứu và chuẩn đầu ra theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM và cơ sở đào tạo.

Bên cạnh đó, luận văn hoặc luận án phải gắn với định hướng nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký. Người học không được bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên, đồng thời phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và đánh giá định kỳ theo yêu cầu của chương trình.

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, việc triển khai VNU-EGP là một trong những bước cụ thể hóa định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thông qua mô hình tích hợp đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, chương trình hướng tới nâng cao năng lực nghiên cứu, chất lượng công bố khoa học và phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao trong giai đoạn tới.

Theo VNUHCM.Edu﻿