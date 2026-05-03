Tin vui: Một chính sách mới từ tháng 5/2026 giúp người lao động cải thiện lương hưu

Câu 1: Từ ngày 10/05/2026, theo Nghị định số 85/2026/NĐ-CP, người lao động có thêm cơ hội cải thiện thu nhập khi về già thông qua cơ chế nào sau đây?

A. Nhận trợ cấp thất nghiệp dài hạn.

B. Tăng tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

C. Tham gia Bảo hiểm hưu trí bổ sung. [✔]

D. Rút bảo hiểm xã hội một lần để đầu tư.

Giải thích: Nghị định 85/2026/NĐ-CP thiết lập hành lang pháp lý cho bảo hiểm hưu trí bổ sung, một cơ chế tự nguyện cho phép người lao động và người sử dụng lao động đóng góp thêm vào quỹ hưu trí ngoài hệ thống BHXH bắt buộc. Mục tiêu của chính sách này là tạo ra một "trụ cột" an sinh thứ hai, giúp người lao động tích lũy thêm tài sản trong suốt quá trình làm việc, từ đó nâng cao tổng mức lương hưu thực nhận khi kết thúc tuổi lao động.

Câu 2: Khoản tiền đóng góp vào tài khoản hưu trí cá nhân của người lao động trong chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung được hình thành từ nguồn nào?

A. Đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động theo thỏa thuận. [✔]

B. Toàn bộ từ nguồn Ngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm.

C. Trích từ quỹ phúc lợi xã hội của địa phương nơi cư trú.

D. Tiền lãi từ các khoản vay ưu đãi của ngân hàng chính sách.

Giải thích: Tài khoản hưu trí cá nhân được doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở riêng cho từng người lao động. Nguồn tiền đóng góp vào tài khoản này bao gồm khoản đóng góp của người sử dụng lao động và khoản đóng góp của chính người lao động dựa trên sự thỏa thuận tự nguyện giữa hai bên. Khác với BHXH bắt buộc có tỷ lệ cố định, mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung linh hoạt hơn, phụ thuộc vào năng lực tài chính và mong muốn cải thiện lương hưu của các bên.

Người lao động tham gia chính sách này được lựa chọn nhận chi trả lương hưu hằng tháng, một lần hoặc kết hợp giữa 2 hình thức. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có các quyền lựa chọn hình thức nhận chi trả như thế nào khi đến thời hạn?

A. Chỉ được nhận một lần duy nhất toàn bộ số tiền.

B. Chỉ được nhận chi trả hằng tháng như lương hưu thông thường.

C. Chỉ được ủy quyền cho doanh nghiệp quản lý quỹ giữ hộ.

D. Nhận hằng tháng, nhận một lần hoặc kết hợp cả hai hình thức. [✔]

Giải thích: Chính sách mới mang lại sự linh hoạt tối đa cho người tham gia. Tùy vào kế hoạch tài chính cá nhân tại thời điểm nghỉ hưu, người lao động có thể lựa chọn nhận tiền hằng tháng để có thu nhập ổn định, nhận một lần để thực hiện các dự định lớn, hoặc kết hợp cả hai (nhận một phần lớn và phần còn lại chia nhỏ theo tháng). Số tiền chi trả thực tế sẽ phụ thuộc vào tổng giá trị tích lũy trong tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm bắt đầu thụ hưởng.

Câu 4: Theo số liệu của BHXH Việt Nam, nhóm đối tượng nào chiếm tỷ lệ đa số (gần 80%) trong tổng số người hưởng lương hưu hiện nay, dẫn đến nhu cầu cần có hưu trí bổ sung?

A. Nhận mức lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng.

B. Nhận mức lương hưu từ 3 triệu đến dưới 10 triệu đồng/tháng. [✔]

C. Nhận mức lương hưu trên 20 triệu đồng/tháng.

D. Nhận lương hưu từ nguồn đóng bảo hiểm tự nguyện mức tối thiểu.

Giải thích: Hiện nay, khoảng 2,4 triệu người (chiếm gần 80% số người hưởng lương hưu) đang nhận mức từ 3 đến dưới 10 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, vẫn còn hơn 564.000 người nhận mức dưới 3 triệu đồng, khó đảm bảo an sinh bền vững. Việc triển khai hưu trí bổ sung từ tháng 5/2026 là giải pháp khoa học nhằm khắc phục tình trạng lương hưu thấp do mức lương căn cứ đóng BHXH thấp hoặc thời gian đóng ngắn, giúp người lao động chủ động hơn trong việc gia tăng quỹ hưu trí của mình.

Câu 5: Trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không may qua đời, quyền lợi và nghĩa vụ đối với tài khoản hưu trí cá nhân sẽ được giải quyết như thế nào?

A. Toàn bộ số tiền sẽ bị thu hồi vào quỹ hưu trí chung của nhà nước.

B. Chỉ trả lại 50% số tiền người lao động đã đóng góp thực tế.

C. Tài khoản bị phong tỏa vĩnh viễn và không thể thực hiện chi trả.

D. Người thừa kế hợp pháp được thừa hưởng theo quy định của Bộ luật Dân sự. [✔]

Giải thích: Vì đây là tài khoản hưu trí cá nhân, tài sản trong quỹ thuộc quyền sở hữu của người lao động. Trong trường hợp người tham gia qua đời, quyền thừa kế được đảm bảo tuyệt đối. Người thừa kế hợp pháp sẽ được hưởng mọi quyền lợi từ tài khoản hưu trí này theo đúng các quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế. Điều này giúp người lao động yên tâm rằng khoản tích lũy của mình không bị mất đi và có thể trở thành nguồn tài sản để lại cho thân nhân.

