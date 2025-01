Tin vui: Một dự án chung cư ở thị trường bất động sản phía Nam “dậy sóng” giao dịch ngay đầu năm 2025

Sau dự án căn hộ giá vừa túi tiền tại Dĩ An (Bình Dương) “cháy hàng” trong buổi sáng thì mới đây, dự án căn hộ cao cấp The Emerald 68 của Lê Phong và Cotecons do DKRA Realty tiếp thị tiếp tục tạo bất ngờ khi 90% giỏ hàng mở bán có chủ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Trước đó gần 2 tháng, căn hộ cao cấp này cũng bán hết sạch 100 căn.

Dự án nằm ngay quốc lộ 13, Thuận An (Bình Dương). Có lẽ, thông tin Tp.HCM ấn định mở rộng tuyến quốc lộ nghìn tỉ này vào tháng 4/2025 hướng đi Bình Dương, Bình Phước đã tác động tích cực đến tâm lý người mua bất động sản.

Song song đó, Bình Dương vừa công bố bảng giá đất mới tăng từ 30-80%, những vị trí bất động sản nằm ngay quốc lộ 13 rộng 60m và ngay cửa ngõ vào Tp.HCM, tương đương như vị trí của The Emerald 68 thì tiền sử dụng đất sẽ rất cao. Có lợi thế khi đã đóng tiền sử dụng đất nên giá chào bán ra thị trường còn phù hợp, cộng với việc ở địa bàn Bình Dương nhưng dự án có vị trí “sát cạnh” Tp.HCM, trong khi ngưỡng giá còn thấp hơn một nửa so với Tp.HCM (từ 50 triệu đồng/m2) khiến người mua quan tâm và kì vọng tăng giá mạnh trong tương lai. Điều này khiến sức cầu dự án rộn ràng hơn bình thường.

Liên tục những ngày cận Tết nguyên đán 2025, thị trường bất động sản phía Nam đón loạt tin vui về giao dịch, vượt mong đợi của các bên tham gia.

Trong lễ mở bán sáng 5/1/2204, bà Nguyễn Bảo Khuê, CEO DKRA Vega phải “thốt lên” vì bất ngờ với lượng khách hàng đổ về. Theo vị này có thể hiệu ứng tích cực của dự án còn đến từ chính sách bán hàng cạnh tranh doanh nghiệp “tung” ra dịp cận Tết.

Theo đó, người mua chỉ cần bỏ ra 200 triệu là ký hợp đồng mua bán; thanh toán 400 triệu đồng đến khi nhận nhà tháng 9/2026 mà không đóng thêm bất cứ khoản nào. Nếu khách mua trả nhanh 400 triệu đồng trong 1 lần (không giãn) thì được chủ đầu tư chiết khấu ngay 10%. Ngoài ra, ngân hàng BIDV hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ với ưu đãi 24 tháng không lãi suất, không trả gốc. Mức giá bán giai đoạn này không biến động nhiều so với giai đoạn trước lại kèm chính sách “mạnh tay” đã khiến người mua rút nhanh “hầu bao”.

Việc dự án “dậy sóng” giao dịch ngay đầu năm 2025 cũng là dự báo tốt lành cho thị trường khu vực vốn im ắng suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, hơn 2 năm nay, ở phân khúc cao cấp thanh khoản khá chậm nhịp, đến nay đã có tín hiệu mới càng khiến người mua tin vào sự phục hồi của thị trường đến sớm hơn dự báo.

Mới đây, một số dự án căn hộ cao cấp giá hàng trăm triệu đồng/m2 tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) có tỉ lệ hấp thụ tốt, và sau đó là các dự án khu lân cận hồi phục sức cầu càng thể hiện tín hiệu tốt đang lan rộng ở các phân khúc, thay vì co cụm ở một số sản phẩm nhất định.

Theo quan sát, những ngày cận Tết, nhu cầu thị trường bất động sản gia tăng. Dù chưa ồ ạt như thời điểm trước nhưng việc một số dự án liên tục “cháy” giỏ hàng đang lấy lại niềm tin cho các bên. Môi giới hồ hởi tham gia thị trường, doanh nghiệp có động thái “nhá hàng” để dò sức cầu và chính thức mở bán vào những ngày giáp Tết nguyên đán.

Động thái thăm dò của doanh nghiệp thể hiện sự cẩn trọng trong bối cảnh thị trường chưa hoàn toàn khởi sắc. Theo đó, một số đơn vị chỉ bung giỏ hàng từ 100-200 căn trước Tết và “để dành” tăng tốc sau Tết với kì vọng thị trường sẽ “lấy đà” từ năm 2025.

Theo ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young, thị trường nhà ở phía Nam đang tiến triển tích cực. Nguồn cung căn hộ mới xuất hiện từ nửa sau của năm 2024 nhỉnh hơn cùng kì năm ngoái và phần lớn là sản phẩm cao cấp.

Tại Tp.HCM, hầu hết dự án mới tiệm cận phân khúc cao cấp trở lên, giá từ 72-142 triệu đồng/m2. Các dự án tái khởi động cũng công bố mức giá mới cao hơn trước. Trong khi khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai mức giá mềm, thuận tiện di chuyển về Tp.HCM đã thúc đẩy nhu cầu trở lại.

Chuyên gia Avison Young nhấn mạnh, năm 2024 đánh dấu cột mốc pháp lý bất động sản khi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực. Những thay đổi, điều chỉnh trong luật được đánh giá cao vì tính minh bạch, rõ ràng và công bằng, giúp chuyên nghiệp hóa các hoạt động môi giới, giao dịch. Vì thế, những dự án có sức cầu tốt ở giai đoạn này sẽ có đà bật dậy từ năm 2025. Luật mới “thẩm thấu”, người mua có nhiều quyền lợi sẽ thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững trong giai đoạn tới.