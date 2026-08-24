Tin vui: Quảng Ninh và Bắc Ninh chính thức nâng hạng lên thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 và 9 của Việt Nam

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua hai nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, qua đó tạo điều kiện để hai thành phố chủ động hơn trong quản trị và huy động nguồn lực phát triển.

Được áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù

Về cơ chế, chính sách dành cho hai thành phố, Chính phủ đã đề xuất một số nội dung cụ thể trong Luật Phát triển đô thị, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Theo đó, một số cơ chế, chính sách đặc thù trong Luật Phát triển đô thị sẽ được áp dụng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Các chính sách đáng chú ý liên quan đến đầu tư và thu hút nhà đầu tư chiến lược; tài chính – ngân sách; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đất đai, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất.

Sau khi hai thành phố được Quốc hội quyết định thành lập, Chính phủ sẽ chỉ đạo từng địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển riêng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai địa phương mở rộng dư địa phát triển, thu hút các dự án quy mô lớn và xử lý những điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai cũng như nguồn lực đầu tư.

Khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Hai thành phố cũng được định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo; nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó trở thành những cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chính phủ sẽ chỉ đạo Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục tập trung nguồn lực củng cố khu vực phòng thủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

"Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh không chỉ là quyết định thay đổi về tổ chức đơn vị hành chính, mà còn có ý nghĩa lâu dài về tổ chức không gian phát triển, mô hình tổ chức chính quyền địa phương, tạo động lực tăng trưởng mới đối với hai thành phố, vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực Bắc Bộ và cả nước trong thời gian tới", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, đây cũng là bước thể chế hóa quan điểm, định hướng và mục tiêu của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển đô thị và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Quảng Ninh hướng tới đô thị biển có sức cạnh tranh quốc tế

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đặt ra yêu cầu và kỳ vọng cao hơn đối với Quảng Ninh.

Theo định hướng, thành phố Quảng Ninh sẽ phát triển thành một đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.

Địa phương vừa được định vị là trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ của quốc gia, vừa là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Quốc hội

Với lợi thế về hệ thống cảng biển, cửa khẩu, du lịch, công nghiệp và hạ tầng giao thông liên vùng, Quảng Ninh được kỳ vọng phát huy mạnh hơn vai trò đầu tàu tăng trưởng tại khu vực Đông Bắc.

Yêu cầu đi kèm là phải bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và các giá trị di sản.

Về kết quả biểu quyết, có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 95,6% tổng số đại biểu Quốc hội; trong đó, 478 đại biểu tán thành, bằng 95,6%; 0 đại biểu không tán thành; 0 đại biểu không biểu quyết.

Bắc Ninh phát triển thành đô thị công nghiệp công nghệ cao

Đối với Bắc Ninh, có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 96% tổng số đại biểu Quốc hội; trong đó, 480 đại biểu tán thành, bằng 96%; 0 đại biểu không tán thành; 0 đại biểu không biểu quyết.

Mục tiêu được đặt ra là phát triển thành một thành phố công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh và hiện đại, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Bắc Ninh được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước, có khả năng tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Với nền tảng công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo và vị trí kết nối thuận lợi với Hà Nội cùng các trung tâm kinh tế lớn tại miền Bắc, địa phương có nhiều điều kiện để thu hút các dòng vốn đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ hiện đại.

Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra yêu cầu nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông, nhà ở, dịch vụ công và năng lực bảo vệ môi trường trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, sự phát triển của hai thành phố phải mang lại những lợi ích cụ thể để người dân và doanh nghiệp tại địa phương được thụ hưởng.

Việc thành lập hai thành phố được kỳ vọng tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao năng suất lao động, thu nhập và chất lượng sống của người dân; đồng thời mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Khi quy mô nền kinh tế và chất lượng tăng trưởng được cải thiện, Quảng Ninh và Bắc Ninh cũng được kỳ vọng đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước.

Ở phạm vi rộng hơn, quá trình phát triển của hai thành phố có thể hình thành những mô hình quản trị và phát triển đô thị mới, có giá trị tham khảo, nhân rộng tại các địa phương khác.

Việc Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vì vậy không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho hai địa phương, mà còn được kỳ vọng tạo sức lan tỏa đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực Bắc Bộ và nền kinh tế cả nước.