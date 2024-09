Tin vui từ Ninh Bình

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, chiều 9/9/2024, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024. Theo đó, tình hình Kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của địa phương tiếp tục có nhiều khởi sắc.

Hoạt động xuất, nhập khẩu phục hồi tích cực; sản xuất công nghiệp tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số/tháng, giá trị sản xuất trong tháng ước đạt 8.501,1 tỷ đồng, tăng 13,5%; lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 65.305,9 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Nông nghiệp, phát triển ổn định; huyện Yên Khánh đã tổ chức thành công lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; huyện Yên Mô và các xã trong kế hoạch tập trung hoàn thiện hồ sơ thẩm tra huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình)

Ninh Bình tiếp tục khẳng định là điểm đến hàng đầu của khách du lịch trong và ngoài nước, trên nền tảng hướng dẫn du lịch TripAdvisor (Mỹ), Ninh Bình đã được du khách bình chọn và lọt vào “Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới năm 2024”. Chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đổi mới các tuyến du lịch tạo nên diện mạo mới đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của du khách.

Lũy kế 8 tháng đầu năm đạt gần 6,9 triệu lượt khách, tăng 32,7%, trong đó khách quốc tế đạt gần 828 nghìn lượt, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ; số lượt khách lưu trú đạt gần 1,4 triệu lượt khách, tăng 63% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 6.758,2 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 8 năm 2024 đạt 317,4 triệu USD, tăng 4%; lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 2.281 triệu USD, tăng 9,6%... Tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng đạt 286 triệu USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng đầu năm đạt trên 2.088,6 triệu USD, tăng 14,1%.

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 8 năm 2024 là 10.414,678 tỷ đồng, đạt 56% dự toán HĐND tỉnh giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công: Tính đến 30/8/2024, tổng số vốn giải ngân đạt 3.104,1 tỷ đồng, bằng 47,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức trung bình chung toàn quốc là 40,5%.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế -xã hội trong 8 tháng đầu năm cũng như những nỗ lực, cố gắng quyết tâm rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành, địa phương trong trong triển khai nhiệm vụ.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT-XH trong các tháng cuối năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ chung; quan tâm triển khai đảm bảo công tác phòng chống bão lũ Yagi và các cơn bão trong thời gian tới; tập trung phát triển KT-XH; làm tốt công tác thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đấu giá quyền sử dụng đất; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương; triển khai hiệu quả các Đề án Văn hoá đã được Thường trực, BTV Tỉnh uỷ giao.

Chuẩn bị tốt cho kỳ họp chuyên đề HĐND trong thời gian tới; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, Đề án xây dựng và phát triển “Thành phố Hoa Lư”; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung lập Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.