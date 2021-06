Tính đến 17h ngày 22/6: Số dư Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 là 6.882 tỷ đồng

Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 được chính thức ra mắt ngày 5/6/2021. Quỹ được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực, đóng góp xã hội, chia sẻ với ngân sách nhà nước, nhằm phục vụ hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng chống dịch Covid-19 cho người dân, trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện, hoạt động công khai minh bạch và đúng pháp luật và thuận lợi nhất cho người dóng góp.

Người dân trong và ngoài nước có thể tham gia tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 thông qua các kênh dưới đây:

1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước

a) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

b) Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank)

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số tài khoản: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

c) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19;

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR);

d) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19;

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

e) Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Tiên Phong (TPBankk)

Tên tài khoản: Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 Số tài khoản:

- Tài khoản VND: 84123456789 (Việt Nam - Tiến Lên)

- Tài khoản USD: 84223456789

- Tài khoản EUR: 84333456789

f) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội I

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 1401666666666(VND); 1401166666666 (USD) và 1401266666666 (EUR).

2. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài

a) HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank- Account name: Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019

- Account number: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868 (EUR).

- Beneficiary Bank: HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank

- Swift code: HDBCVNVX

b) Joint Stock Commercial Bank for investment and Development of Vietnam

- Account name: Fund for vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019;

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR);

- Beneficiary bank: Bank for investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch – 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam;

- Swift code: BIDVVNVX.

c) Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

- Account name: Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019

- Account number: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

- Beneficiary Bank: JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam - Operation center Branch.

- Swift code: BFTVVNVX001.

3. Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ và thông tin liên hệ

- Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, Bộ Tài chính; số 32 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ủng hộ tài trợ Quỹ vaccine phòng COVID-19: 0913548318; 0902235722; 0904247674; 0912488438.

- Địa chỉ email: quyvacxincovid19@vst.gov.vn

Sau khi chuyển tiền, các nhà tài trợ xác nhận với Quỹ qua đường dây nóng hoặc thông báo trên nhóm để cập nhật vào danh sách toàn quốc.

4. Qua hình thức nhắn tin theo cú pháp:

Soạn: Covid NK gửi 1408. Trong đó, N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, K thể hiện đơn vị nghìn đồng. Mỗi tin nhắn được gửi đi, người nhắn đã đóng góp số tiền 1.000 đồng nhân N lần.