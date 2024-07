Tỉnh duy nhất được các nhà đầu tư FDI rót hơn 3 tỷ USD, gấp đôi lượng vốn được rót vào TP.HCM hay Hà Nội trong 7 tháng đầu năm

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam có 1.816 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 11,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 10,76 tỷ USD (tăng 35,6% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, có 734 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 0,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 4,97 tỷ USD (tăng 19,4% so với cùng kỳ). Ngoài ra, có 1.795 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 3,1% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt gần 2,27 tỷ USD (giảm 45,2% so với cùng kỳ).

Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, ngoài góp vốn mua cổ phần ghi nhận giảm thì đầu tư mới và điều chỉnh vốn đều tăng so với cùng kỳ. Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2024, cả vốn đầu tư thực hiện và tổng vốn đầu tư đăng ký tiếp tục tăng so với cùng kỳ, với mức tăng lần lượt là 10,9% và 8,4%. Trong đó, đầu tư mới tăng cả về vốn đăng ký, số lượng dự án cũng như quy mô vốn đầu tư (bình quân hơn 5,9 triệu USD/dự án so với mức 4,9 triệu USD/dự án trong 7 tháng năm 2023).

Riêng tháng 7 năm 2024, ghi nhận tổng lượng vốn đăng ký hơn 2,8 tỷ USD, chiếm 15,6% tổng vốn đầu tư trong 7 tháng, xếp thứ 3 trong 7 tháng đầu năm (sau tháng 6 và tháng 4/2024).

Xét theo tỉnh, thành phố, báo cáo cho biết, các nhà đầu tư FDI đã đầu tư vào 48 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 7 tháng năm 2024. Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,2 tỷ USD, chiếm gần 17,8% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Đây cũng là địa phương duy nhất trong số 48 tỉnh, thành nhận đầu tư ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký vượt mốc 3 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.

10 tỉnh, thành phố có tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước 7 tháng 2024. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư

Tiếp theo là Quảng Ninh với hơn 1,56 tỷ USD, chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ. TP Hồ Chí Minh đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,55 tỷ USD, chiếm gần 8,6% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, với tổng vốn đăng ký đầu tư vào các địa phương này lần lượt là 1,54 tỷ USD, 1,4 tỷ USD và 1,3 tỷ USD.

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 39,1%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm gần 70,1%). Hà Nội dẫn đầu về số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 14%).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI như: cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục

hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…. Có thể kể đến là Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Giang, Thái Nguyên. Riêng 10 địa phương này đã 79,5% số dự án mới và 78,6% số vốn đầu tư của cả nước trong 7 tháng.

Tính lũy kế đến ngày 20/07/2024, cả nước có 40.777 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 487 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt khoảng 309,7 tỷ USD, bằng 63,6% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo địa bàn đầu tư, lũy kế đến ngày 20/7/2024, các nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với hơn 58 tỷ USD (chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với gần 43,6 tỷ USD (chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với hơn 41,5 tỷ USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư).