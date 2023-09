Tỉnh duy nhất mà tỉnh lỵ không phải đô thị lớn nhất

Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, thuộc vùng Đô thị Thành Phố Hồ Chí Minh. Tỉnh lỵ của tỉnh (từ khi thành lập tỉnh đến ngày 1/5/2012) và đô thị lớn nhất tỉnh là thành phố du lịch thành phố Vũng Tàu. Từ ngày 2/5/2012, tỉnh lỵ chuyển đến thành phố Bà Rịa.

Hiện nay Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh duy nhất trong nước có tỉnh lỵ không phải là đô thị lớn nhất trong tỉnh và là tỉnh có hai thành phố trực thuộc tỉnh ở khu vực phía nam.

Tỉnh tiếp giáp tỉnh Đồng Nai ở phía Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh ở phía Tây, tỉnh Bình Thuận ở phía Đông, còn phía Nam giáp Biển Đông. Bà Rịa - Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính nằm trên đất liền và một đơn vị hành chính hải đảo là huyện Côn Đảo.

Tỉnh có diện tích: 1.989,46 km2 và dân số 1,148 triệu người.

GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 331,1 triệu đồng/người/năm trong năm 2022, tương đương hơn 14.000 USD, tăng 23% so với năm 2021. Bà Rịa - Vũng Tàu có GRDP đầu người cao nhất cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so với năm trước. Trong đó công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mức tăng 5,48%; nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản và nhóm ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định. Về cơ cấu kinh tế, sản xuất nông, lâm nghiệp và sản thủy sản chiếm tỷ trọng 5,87 tổng GRDP; công nghiệp - xây dựng 70,37%; dịch vụ 15,98%...

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ. Cụ thể, thu dầu thô đạt 268,1% dự toán và bằng 177,5% so với cùng kỳ 2021; thu nội địa (ngoài dầu) đạt 129,8% dự toán và bằng 112,3% so với cùng kỳ 2021.

Trong năm 2023, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, dự báo GRDP trừ dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng trưởng chậm lại.