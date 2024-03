Tỉnh "giàu có" bậc nhất Việt Nam sắp lập kỷ lục mới với 5 thành phố

Mới đây, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký công văn công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH khóa XV.



Theo đó, ngày 22/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực Nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5 tới đây.

Trong nghị quyết nêu rõ, thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 234,35 km2 và quy mô dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Thành phố Bến Cát giáp thành phố Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một, các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập, thành phố Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Như vậy, sau khi thành lập TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, vươn lên trở thành tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước. Trước đó, cùng với Bình Dương, Quảng Ninh cũng có 4 thành phố gồm Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân thành phố Bến Cát trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thành phố tạo việc làm, thu nhập cho hàng chục ngàn lao động

Thị xã Bến Cát cùng với TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, TP.Thuận An và TP.Tân Uyên nằm trong vùng phát triển đô thị động lực phía Bắc của vùng đô thị trung tâm TP.Hồ Chí Minh. Đây là vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, vùng phát triển cân bằng không gian cho vùng đô thị trung tâm...

Bến Cát hiện có đến 8 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.030 ha, 1 khu sản xuất công nghiệp tập trung quy mô 47,7 ha, 5.985 dự án đầu tư, gồm 5.186 dự án đầu tư trong nước tổng số vốn hơn 54.895 tỷ đồng và 799 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn hơn 9,28 tỷ USD, đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động trong và ngoài tỉnh.

Theo quy hoạch đến 2030 Bến Cát là đô thị công nghiệp - dịch vụ và đến năm 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông, trong đó, định hướng phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, có công nghệ cao.

TX.Bến Cát sẽ trở thành thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh Bình Dương. Ảnh: Báo Bình Dương

Ông Nguyễn Trọng Ân - Chủ tịch UBND TX.Bến Cát chia sẻ trên báo Bình Dương, hiện TX.Bến Cát đang tập trung phát triển đô thị trên cơ sở xác định phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật là yếu tố rất quan trọng, địa phương đã huy động đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau để hướng đến đô thị hiện đại, văn minh.



Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu nhà ở cơ bản được các chủ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ. Song song đó, TX.Bến Cát cũng quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trong kế hoạch phát triển của địa phương, TX.Bến Cát đang tập trung xây dựng thế hệ khu công nghiệp thứ 3 của tỉnh với hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, ưu tiên mời gọi đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, ít thâm dụng năng lượng, lao động, phát triển hệ thống logistics quy mô hiện đại với mạng lưới vận chuyển đường bộ, đường sắt và cảng đường sông.

Cục Thống kê tỉnh Bình Dương hồi cuối năm 2023 cho biết tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2023 ước tăng 5,97% so với cùng kỳ. Trong đó GRDP bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng (năm 2022, đạt 166 triệu đồng).

Theo kết quả công bố sơ bộ của Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 của Tổng cục thống kê, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,076 triệu đồng/người/tháng. Hà Nội đứng thứ hai với 6,423 triệu đồng/người/tháng. TP HCM ở vị trí thứ ba với 6,392 triệu đồng/người/tháng.