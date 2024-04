Tỉnh giàu có và nhiều thành phố nhất Việt Nam sẽ lột xác ngoạn mục thế nào trong tương lai?

Bình Dương sẽ phát triển các khu đô thị mới cao tầng tại Tân Uyên, Thủ Dầu Một để giảm tải, phi tập trung hóa dân cư tại trung tâm đô thị Dĩ An, Thuận An, tạo dư địa để từng bước tái phái triển khu vực trung tâm đô thị Dĩ An, Thuận An.