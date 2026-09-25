Tình hình hiện tại của Quang Hải

Những ngày gần đây, Chu Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh cả gia đình cùng nhau đi du lịch. Trong những khoảnh khắc được đăng tải, Quang Hải xuất hiện bên vợ, con trai và người thân với không khí khá vui vẻ, thoải mái.

Hình ảnh đời thường này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi nó xuất hiện đúng thời điểm Quang Hải vừa có thay đổi đáng kể trong lịch trình. Thay vì cùng đội tuyển Việt Nam sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, tiền vệ sinh năm 1997 hiện ở lại để tập trung điều trị và phục hồi chấn thương vùng cổ chân.

Có thể thấy đây là một trong những khoảnh khắc nam cầu thủ dành thời gian bên người thân trong giai đoạn tạm vắng mặt ở đội tuyển.

Hình ảnh mới nhất về gia đình Quang Hải được Chu Thanh Huyền đăng tải trên trang cá nhân

Trước đó, Quang Hải vẫn duy trì lịch thi đấu bình thường tại CLB Công an Hà Nội. Ngày 20/9, anh còn ra sân trong trận gặp Đồng Nai ở vòng 3 V.League 2026-2027. VOV cho biết CAHN thắng 3-0 để có 9 điểm tuyệt đối sau ba vòng. Đến phút 64, Quang Hải vẫn trực tiếp thực hiện quả phạt góc cho đội bóng ngành Công an.

Chỉ hai ngày sau trận đấu này, tình trạng thể lực của anh trở thành vấn đề được chú ý.

Tạm rời đội tuyển vì chấn thương cổ chân

Ngày 22/9, CLB Công an Hà Nội chính thức thông tin về trường hợp của Nguyễn Quang Hải trước đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam.

Theo đội bóng chủ quản, căn cứ kết quả kiểm tra thể trạng thực tế, Quang Hải chưa bảo đảm nền tảng thể lực tốt nhất do đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương vùng cổ chân. Để hạn chế nguy cơ chấn thương tái phát, nam tiền vệ đã chủ động xin phép không tham gia đợt tập trung đội tuyển lần này. CLB cho biết sẽ phối hợp cùng bộ phận y tế để hỗ trợ anh sớm hồi phục hoàn toàn thể trạng.

Cuộc kiểm tra y tế sáng 22/9 xác định Quang Hải gặp chấn thương cổ chân trái. Cầu thủ sinh năm 1997 đồng thời có dấu hiệu quá tải sau khoảng hai tháng liên tục thi đấu cho cả đội tuyển quốc gia và CLB Công an Hà Nội.

Việc chưa kịp bình phục khiến Quang Hải không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik sau đó triệu tập tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa để thay thế. Trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chiều 22/9, Quang Hải không có mặt, trong khi Minh Khoa được gọi bổ sung trước khi toàn đội lên đường sang Indonesia.

Quang Hải không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

Đáng chú ý, cho tới thời điểm hiện tại, phía CLB Công an Hà Nội chưa công bố một mốc cụ thể về thời gian Quang Hải phải nghỉ và trận đấu nào anh có thể trở lại. Thông báo chính thức mới dừng ở việc cầu thủ này tiếp tục điều trị, phục hồi để tránh nguy cơ chấn thương tái phát.

Dành nhiều thời gian hơn cho vợ con

Bên cạnh tình hình trên sân cỏ, cuộc sống gia đình của Quang Hải thời gian gần đây cũng thường xuyên được Chu Thanh Huyền cập nhật.

Đầu tháng 9, hai vợ chồng cùng xuất hiện trong ngày con trai đến trường. Đến sát thời điểm Quang Hải rút khỏi đợt tập trung đội tuyển, cặp đôi tiếp tục cùng nhau tham dự hoạt động tại trường mầm non của con. Những hình ảnh Quang Hải bế con, Chu Thanh Huyền đồng hành bên cạnh cho thấy cả hai vẫn dành khá nhiều thời gian cho gia đình giữa lịch trình công việc riêng.

Con trai đầu lòng của Quang Hải và Chu Thanh Huyền có tên ở nhà là Lido, chào đời năm 2024. Kể từ khi có con, Chu Thanh Huyền thường chia sẻ những khoảnh khắc của ba thành viên trên mạng xã hội. Trong khi Quang Hải liên tục tập luyện, thi đấu, người đẹp quê Sơn Tây vẫn duy trì công việc kinh doanh riêng.

Mới nhất, chuyến đi cùng đông đủ người thân tiếp tục hé lộ một lát cắt khác trong cuộc sống hiện tại của Quang Hải sau những ngày liên tục xuất hiện trên sân cỏ.

Ở thời điểm này, ưu tiên chuyên môn của nam tiền vệ vẫn là hoàn tất quá trình điều trị và lấy lại thể trạng trước khi trở lại. Khi CLB chưa công bố thời điểm tái xuất cụ thể, những hình ảnh được Chu Thanh Huyền chia sẻ cho thấy Quang Hải đang có thêm khoảng thời gian bên vợ, con trai và gia đình trong những ngày tạm vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam.

Ảnh FBNV