Tình hình hiện tại gây bất ngờ của mì tôm thanh long

Nếu lùi thời gian lại khoảng cuối năm 2023, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh hai chú linh vật thanh long màu hồng nhảy múa trên khắp mọi mặt trận mạng xã hội. Từ TikTok, Facebook Reels cho đến YouTube Shorts, đi đâu người ta cũng nghe thấy giai điệu bắt tai đến mức được giới trẻ đùa vui là "gây ám ảnh".

Mì tôm thanh long lúc bấy giờ không chỉ đơn thuần là một món đồ ăn nhanh. Nó trở thành một hiện tượng, một "hệ tư tưởng" mà bất cứ ai đều muốn kiểm chứng xem sợi mì màu hồng rốt cuộc có vị ra sao. Người người nhà nhà đổ xô đi lùng sục các gói mì màu hồng. Các kệ hàng trong siêu thị trống trơn, những phiên livestream trên các sàn thương mại điện tử liên tục treo biển "hết hàng" chỉ sau vài phút mở bán.

Mì tôm thanh long không phải là một sản phẩm bỗng dưng "từ trên trời rơi xuống" chỉ để khuấy đảo mạng xã hội. Trái lại, món ăn này có một xuất phát điểm rất thực tế và mang nhiều trăn trở. Đây là thành quả nghiên cứu kéo dài nhiều năm của Trường Đại học Công Thương TP.HCM kết hợp cùng Hiệp hội Thanh long Bình Thuận và Công ty Caty Food.

Ban đầu, mục tiêu cốt lõi của đội ngũ sản xuất rất rõ ràng: tìm ra một hướng đi mới, ổn định và gia tăng giá trị để tiêu thụ trái thanh long cho bà con nông dân, giúp họ thoát khỏi cảnh "được mùa mất giá" quen thuộc. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài sau khi ra mắt, sản phẩm này vẫn khá chật vật trong việc tiếp cận số đông. Thói quen tiêu dùng mì gói truyền thống của người Việt quá lớn, và sản phẩm khi đó vẫn chưa có một cột mốc truyền thông nào đủ mạnh để bứt phá khỏi các kệ hàng.

Bước ngoặt thực sự đưa mì thanh long bước ra ánh sáng bắt đầu từ cuối năm 2023. Cột mốc đáng nhớ nhất phải kể đến màn gọi vốn trên chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ) mùa 6. Tại đây, đại diện Caty Food đã mang câu chuyện khởi nghiệp và sản phẩm mì thanh long lên sóng truyền hình. Sự chân chất, sản phẩm thực tế cùng câu chuyện vì nông sản Việt đã thuyết phục được các nhà đầu tư xuống tiền.

Ngay sau sức nóng từ Shark Tank, một đoạn video quảng cáo với hai chú linh vật thanh long màu hồng nhảy múa cùng câu hát "Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm..." bất ngờ bùng nổ trên các nền tảng trực tuyến. Không dùng kỹ xảo hiện đại hay hình ảnh trau chuốt, chính sự mộc mạc và giai điệu lặp đi lặp lại đã tạo nên một hiện tượng mạng hiếm có.

Chỉ trong vài tuần, mọi ngóc ngách từ Facebook, TikTok đến YouTube đều ngập tràn các video review, hát nhép, chế ảnh về bát mì màu hồng. Các gian hàng trực tuyến của Caty Food trên Shopee, TikTok Shop liên tục treo biển "cháy hàng". Người ta tranh thủ mua bằng được gói mì để bắt trend, để quay clip và để tự mình kiểm chứng xem sợi mì màu hồng thực sự có vị ra sao.

Tuy nhiên, khi đi qua thời kỳ đỉnh cao của sự tò mò, mọi thứ bắt đầu hạ nhiệt. Bức tranh tương tác trên các nền tảng mạng xã hội hiện tại đã phản ánh rất rõ trạng thái này của mì tôm thanh long.

Dữ liệu từ các công cụ thống kê cho thấy, lượt tìm kiếm từ khóa "mì tôm thanh long" đã không còn những đỉnh chóp dựng đứng như hồi tháng 11 và tháng 12 năm 2023. Thay vào đó, biểu đồ dần chuyển sang trạng thái đi ngang đều đặn. Trên TikTok, các hashtag liên quan không còn lọt top thịnh hành. Không còn những bài đăng rầm rộ khoe "săn" hàng thành công hay những clip bóc hộp thu hút hàng triệu lượt xem. Sự chú ý của đám đông trên mạng đã nhanh chóng dịch chuyển sang những xu hướng ẩm thực mới mẻ khác.

Sự vắng bóng trên các bảng xếp hạng xu hướng khiến nhiều người vội vã cho rằng mì tôm thanh long đã "mất tích". Thế nhưng, dữ liệu thực tế lại cho thấy doanh nghiệp đang có những bước tiến vững chắc và mang tính đường dài hơn so với thời điểm chỉ bán hàng nhờ hiệu ứng mạng.

Sau khi nhận được vốn đầu tư và trải qua cơn sốt, đơn vị sản xuất đã nhanh chóng củng cố năng lực và mở rộng mạng lưới phân phối. Hiện tại, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy những gói mì này nằm ngay ngắn trên kệ của các hệ thống siêu thị lớn, các cửa hàng tiện lợi và chuỗi tạp hóa truyền thống, thay vì phải chầu chực canh mua online.

Cột mốc quan trọng nhất minh chứng cho việc sản phẩm này không hề biến mất chính là việc vươn ra biển lớn. Mì tôm thanh long đã chính thức xuất khẩu và tiến vào các thị trường quốc tế có quy định khắt khe như Mỹ, Trung Quốc... Tại những quốc gia này, sản phẩm tìm kiếm cơ hội không phải qua một đoạn nhạc bắt tai, mà đánh thẳng vào xu hướng tiêu dùng thực phẩm có yếu tố chiết xuất từ nông sản tự nhiên.

Sự hạ nhiệt của mì tôm thanh long trên mạng xã hội thực chất là quá trình sản phẩm trở về đúng với vòng đời của một mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Giờ đây, mì thanh long đang âm thầm tồn tại ở các kệ hàng, phục vụ tệp khách hàng riêng của mình và tiếp tục mang câu chuyện nông sản Việt đi xa hơn.