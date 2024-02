Báo cáo đề dẫn, năm 2024, theo nhận định của các chuyên gia: Kinh tế thế giới, đặc biệt nửa đầu năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thử thách, việc hồi phục tổng cầu được dự báo còn nhiều trắc trở, rủi ro hay đứt gãy chuỗi cung ứng vẫn còn khá cao; kinh tế toàn cầu vẫn sẽ không được cải thiện nhiều.

Kinh tế trong nước, triệt để khai thác xuất khẩu nhưng sẽ tăng không đáng kể và tăng trưởng nên chú trọng vào những động lực trong nước nhiều hơn.

Trong tỉnh Bắc Ninh, theo Cục thống kê tỉnh, kinh tế trên địa bàn có thể đang xuống đáy và ở mức giảm nhiều nhất 26 năm qua, đứng trước nhiều khó khăn song có những điều kiện để có thể phục hồi.

Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, chỉ 822,7 km2, nằm ở phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội, thuộc Đồng bằng sông Hồng. Tuy là tỉnh nhỏ nhưng thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Bắc Ninh luôn xếp thứ hạng cao trên toàn quốc.

Về diễn biến tình hình kinh tế trong tháng 1, mảng sản xuất công nghiệp, trụ cột của kinh tế tỉnh, trong khi tháng 12/2023 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá cao (+11,15%) so với cùng kỳ thì sáng tháng 1/2024 lại quay ngược trở lại giảm nhiều (-12,35%) cho thấy sự không ổn định trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của các sơ sở kinh tế và cần các điều kiện, sự hỗ trợ khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án phát triển công nghiệp đưa vào sản xuất, phần đấu hoàn thành kế hoạch công nghiệp năm 2024.

Tuy nhiên, điểm sáng là dù sản xuất công nghiệp trong tháng giảm nhưng vẫn có nhiều sản phẩm, trong đó có sản phẩm trọng tâm của tỉnh có mức sản xuất tăng so với tháng trước cũng như so với tháng cùng kỳ, điều này cho thấy có tín hiệu tích cực trong sản xuất công nghiệp năm 2024.

Trong tháng 1, số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá so với tháng trước và cùng tháng năm trước lần lượt là (+14%) và (+30,9%). Tổng vốn đăng ký tuy giảm so với cùng kỳ năm trước (-19,6%) nhưng lại tăng mạnh (+27,2%) so với tháng trước. Đây là tín hiệu tốt cho thấy nhiều doanh nghiệp đặt niềm tin vào sự phục hồi, tốt lên của năm mới. Tuy nhiên ở một góc độ khác, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 01/2024 vẫn tăng rất cao so với cùng kỳ, cho thấy phần nào khó khăn của các doanh nghiệp khi tái gia nhập thị trường trong bối cảnh hiện nay.

Về đầu tư, vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào các công trình chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang. Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 6,8% so với cùng tháng năm trước nhưng lại giảm 51,1% so với tháng trước (do tháng 12/2023 là tháng cuối năm nên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đượcđẩy nhanh). Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, số lượng dự án và vốn đăng ký mới tăng mạnh (tăng gấp 2,2 lần) về số dự án đăng ký mới và tăng 25,5% về vốn đăng ký mới, đây là tín hiệu tích cực trong việc thu hút FDI của tháng đầu tiên năm 2024.

Thu NSNN tương đương so với cùng tháng năm trước, tuy nhiên tăng nhiều so với tháng trước do trong tháng 1 thực hiện thu thuế môn bài đốivới các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Chi ngân sách địa phương vẫn tăng cao so với tháng cùng kỳ đảm bảo các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định của địa phương.

Khái quát lại, theo Cục thống kê tỉnh, năm 2024, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới của các tổ chức dự báo quốc tế có mức độ khác nhau nhưng xu hướng thống nhất là giảm tốc. Do thế giới liên kết, lệ thuộc nhau mạnh mẽ, sâu sắc, trong khi kinh tế của tỉnh Bắc Ninh phụ thuộc nhiều vào nhân tố doanh nghiệp FDI, vì vậy tăng trưởng diễn biến thiếu ổn định và bất thường, sức vươn của doanh nghiệp địa phương còn hạn chế; một số chỉ số phản ánh tăng trưởng trong ngắn hạn vẫn bị giảm tốc nhiều trong tháng đầu năm.

Để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra trong năm, các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh; tuyên truyền củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo khí thế mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm mới.

Ngay từ đầu tháng 1/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh có Chỉ thị số 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với các mục tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 5-6% so với năm 2023; thu nhập bình quân đầu người (theo giá HH) đạt 73 triệu đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 75,83 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 41,55 tỷ USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 70 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI 1,1 tỷ USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn 31,24 nghìn tỷ đồng; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 98 nghìn tỷ đồng;…Đồng thời triển khai các các hành động cụ thể nhằm chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.