Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh sẽ đạt các tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 12 đô thị: 1 đô thị loại I, 1 đô thị loại II, 4 đô thị loại III và 6 đô thị loại V. TP Bắc Ninh và Từ Sơn hiện tại sẽ trở thành quận, đồng thời phát triển huyện Tiên Du và huyện Yên Phong trở thành các thành phố trực thuộc tỉnh. Như vậy, TP Bắc Ninh và TP Từ Sơn đều từng là thị xã, lên thành phố (lần lượt vào năm 2006 và 2021), và sắp tới sẽ trở thành quận khi tỉnh Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Tình hình kinh tế Thành phố Bắc Ninh

Là đầu tàu” thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố Bắc Ninh đã có những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, bằng 53% dự toán và bằng 128% so với cùng kỳ năm 2023. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục khôi phục và phát triển; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 23.320 tỷ đồng, đạt 53% so với kế hoạch.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm, đã trình Sở Xây dựng Bắc Ninh thẩm định đối với 3 đồ án Quy hoạch phân khu do UBND thành phố lập; tham gia đóng góp ý kiến vào 04 đồ án Quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh lập.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, thành phố Bắc Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; phấn đấu hoàn thành 3 quyết tâm chính trị và 17 chỉ tiêu trọng tâm đề ra.

Tình hình kinh tế Thành phố Từ Sơn

Sau gần 3 năm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, Từ Sơn đã có nhiều tiến triển với việc phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và làng nghề theo hướng xanh, bền vững.

Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị sản phẩm công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt 69.552 tỷ đồng, bằng 104,7% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước 17,6 tỷ đồng, bằng 110,4% so cùng kỳ; ngoài Nhà nước 8.676 tỷ đồng, bằng 111,1% so cùng kỳ; vốn đầu tư nước ngoài 60.857 tỷ đồng, bằng 103,8% so cùng kỳ.

Thành phố Từ Sơn

Doanh thu bán lẻ hàng hóa; dịch vụ lưu trú và ăn uống, lữ hành, dịch vụ khác 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố ước tính 11.488 tỷ đồng, bằng 109,1% so cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.833 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán và bằng 112,8% so cùng kỳ năm 2023…