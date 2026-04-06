Tình hình mới nhất liên quan nhiều dự án kết nối sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh tham mưu giải pháp xử lý tình hình biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng ảnh hưởng tiến độ các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai.

Tuyến đường 25B nối từ xã Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 đang được thi công

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (BQLDA) báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về những khó khăn đang gặp phải trong thi công 2 dự án trọng điểm quốc gia gồm dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án Vành đai 3 TPHCM.

Đây là 2 dự án đang được nhà thầu tập trung thi công cấp phối đá dăm, gia cố xi măng và trải thảm mặt đường bê tông nhựa trên toàn tuyến. Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nguồn lực về nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trước ngày 30-4.

Song song đó, BQLDA đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khác, gồm: Đường 25B (đoạn từ xã Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51) và đường 25C (đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19).

Các dự án đường 25B, đường 25C phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến biến động giá và nguồn cung nhiên liệu, vật liệu xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án.

Qua làm việc với các đơn vị thi công, BQLDA đánh giá việc giá xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel tăng cao đã làm tăng đáng kể chi phí vận hành máy móc, thiết bị thi công và chi phí vận chuyển vật liệu, gây áp lực lớn đến công tác tổ chức thi công của các nhà thầu.

Báo cáo của các đơn vị cung cấp nêu rõ, nguồn cung nhựa đường đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, giá các loại vật liệu xây dựng khác như bê tông xi măng, thép xây dựng, cát, đá cũng tăng do tác động dây chuyền từ giá nhiên liệu, làm gia tăng chi phí khai thác, sản xuất và vận chuyển.

Biến động giá nhiên liệu đã ảnh hưởng trực tiếp tiến độ thi công, đặc biệt trong giai đoạn các dự án đang bước vào cao điểm thi công thảm bê tông nhựa mặt đường, yêu cầu khối lượng vật liệu lớn và tiến độ gấp.