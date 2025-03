Tỉnh lớn nhất miền Bắc vừa tiêu thụ 5.000 tấn loại quả 'nữ hoàng' này, thu 770 tỷ

Theo thông tin từ Sơn La, tỉnh đã tiêu thụ khoảng 5.000 tấn dâu tây quả tươi, trị giá tiêu thụ đạt khoảng 770 tỷ đồng.



Đáng chú ý từ đầu năm, dâu tây Sơn La đã nhuộm đỏ các tuyến phố, siêu thị, chợ đầu mối cũng như chợ mạng, được du khách trong nước và khách du lịch nước ngoài ưa thích. Giai đoạn cuối tháng 2 vừa qua, dâu tây Sơn La vào chính vụ thu hoạch, vận chuyển đi các tỉnh. Dâu tây được chia theo các size khác nhau như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ, thường đóng hộp với trọng lượng 0,5 kg/hộp, giá từ 75.000-200.000 đồng tuỳ loại.

Ngoài tiêu thụ quả tươi, dâu tây Sơn La còn được các doanh nghiệp thu mua và chế biến thành các sản phẩm như mứt dâu tây, dâu tây sấy dẻo, sấy khô, siro dâu tây…

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, tổng diện tích dâu tây trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 743,2 tấn trong niên vụ 2024-2025, sản lượng dự kiến đạt hơn 9.300 tấn.

Khu vực trồng dâu tây tại Sơn La tập trung chủ yếu tại các vùng có điều kiện thích hợp như: Mai Sơn: 577,4 ha; Mộc Châu: 106,0 ha; Yên Châu: 53,5 ha; Cùng với các địa phương khác như Vân Hồ (2,0 ha), Thành phố Sơn La (3,0 ha), Thuận Châu (1,0 ha) và Mường La (0,3 ha).

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển thương mại sản phẩm dâu tây của tỉnh Sơn La là việc đưa sản phẩm lên các chuyến bay của Vietnam Airlines, giúp quảng bá hình ảnh sản phẩm ra quốc tế, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Sơn La.

Để xây dựng thương hiệu dâu tây Sơn La bền vững, các đơn vị sản xuất đang tích cực ứng dụng công nghệ mới, từ khâu lựa chọn giống, cải tiến quy trình trồng, chăm sóc, bảo quản, ứng dụng công nghệ cao... Đặc biệt, tại các đơn vị như HTX Dâu Tây Xuân Quế (Mai Sơn), Công ty Cổ phần GreenFarm (Mộc Châu) đã được cấp mã số vùng trồng trong sản xuất dâu tây. Đây là những đơn vị tiên phong, góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dâu tây Sơn La.

Sơn La – tỉnh có diện tích lớn thứ 3 Việt Nam, lướn nhất miền Bắc được đánh giá sở hữu khí hậu mát mẻ, không khí trong lành cùng đất đai màu mỡ, là điều kiện tự nhiên lý tưởng cho việc phát triển cây dâu tây.

Độ cao trung bình 600 - 700 m so với mặt nước biển, địa hình bị chia cắt bởi sông Đà, sông Mã và các dãy núi cao đa dạng với 02 vùng cao nguyên lớn là cao nguyên Nà Sản (cao trung bình 800 m so với mực nước biển) và cao nguyên Mộc Châu (cao trung bình 1.050 m so với mực nước biển) không chỉ tạo ra sự đa dạng về sinh thái mà còn là điều kiện cho cây dâu tây phát triển tốt.

Từ những lợi thế đó, ngành Nông nghiệp của tỉnh đã định hướng cho người dân trong việc lựa chọn giống dâu tây phù hợp, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tạo ra sản phẩm có năng suất cao và chất lượng vượt trội.

Dâu tây là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có tác dụng bảo vệ sức khỏe mạnh mẽ. Loại quả này có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và dồi dào chất chống oxy hóa và polyphenol. Một cốc dâu tây chứa hơn 100% mục tiêu tối thiểu hàng ngày đối với vitamin C hỗ trợ miễn dịch. Ngoài chức năng như một chất chống oxy hóa phòng chống lại bệnh tật và tuổi tác, vitamin C còn giúp tạo ra collagen và duy trì sức khỏe của da.