Tỉnh miền Bắc đón khách quốc tế nhiều thứ 3 cả nước dịp Tết: Nhiều thắng cảnh, cách Hà Nội chưa đến 100km

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du dịch, dịp Tết Nguyên đán năm nay, từ ngày 8/2 - 14/2/2024, ngành du lịch cả nước ước đón đông đảo lượng khách du lịch cả trong và ngoài nước. Cụ thể khách du lịch quốc tế tăng cao ở nhiều địa phương, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc.



Bên cạnh 2 thành phố lớn lần lượt dẫn đầu những điểm đến đón đông khách quốc tế nhất cả nước, là Đà Nẵng (gần 177.000 lượt) và Hà Nội (gần 103.000 lượt), có một cái tên là địa phương không quá lớn khác, thuộc khu vực miền Bắc, nhưng vẫn xuất sắc xếp ở vị trí thứ 3 với gần 100.000 lượt.

Điểm đến đang được nhắc tới chính là Ninh Bình. Cách Hà Nội hơn 97km, du khách khi đến đây chỉ mất khoảng gần 2 giờ đồng hồ di chuyển từ thủ đô. Bên cạnh đó, sau khi tham quan hết những danh thắng, thắng cảnh nổi tiếng tại Ninh Bình, du khách có thể tuỳ chọn điểm đến ở các địa phương lân cận khác bởi cách thức di chuyển rất thuận tiện.

Ninh Bình là địa phương đón đông khách du lịch quốc tế thứ 3, xếp sau Đà Nẵng và Hà Nội, vào dịp Tết Nguyên đán (Ảnh Thông tin Chính Phủ)

Cũng theo đánh giá từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khách du lịch có xu hướng lựa chọn các điểm đến di sản, tâm linh, văn hoá nổi tiếng. Đó cũng có thể là lý do vì sao Ninh Bình lại thu hút đông đảo khách quốc tế đến vậy. Bởi nơi đây sở hữu quần thể di tích nổi tiếng Cố đô Hoa Lư, danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động...

Hoa Lư, Ninh Bình nổi tiếng là một trong những cố đô của nước Đại Việt. Cụ thể, Hoa Lư được lựa chọn là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế vào năm 968. Từ đó, Kinh đô Hoa Lưu gắn liền với ba triều đại liên tiếp là nhà Đinh, nhà Tiền Lê trong vòng 42 năm.



Theo sử sách thì Cố đô Hoa Lư và đôi câu đối ở đền Vua Đinh thì thấy rằng: Hoa Lư xưa là một cung điện nguy nga, tráng lệ không kém gì Thành Trường An "Cồ Việt Quốc Đương Tống Khai Bảo - Hoa Lư Đô Thị Hán Trường An"…. Kinh đô xưa rộng khoảng 300ha gồm Thành Ngoại, Thành Nội và Thành Nam được bao quanh bởi hành loạt ni đá vòng cung. Xung quanh là cảnh quan hùng vĩ, sơn thuỷ hữu tình. Chân thành có gạch bó, đắp cao từ 8-10m.

Cổng của khu Cố đô Hoa Lư ngày nay (Ảnh MiA)

Dù đã trở thành cố đô, nhưng Hoa Lư vẫn là một trong những quần thể di tích, danh thắng ghi lại dấu ấn vàng son một thời lịch sử oai hùng của dân tộc. Quần thể di tích Cố đô Hoa Lư tuy không còn được nguyên vẹn, thay vào đó là đền thờ các vị Vua Đinh, Vua Lê, hay các ngôi đền, miếu, chùa còn lại. Nhưng nơi đây vẫn trở thành một trong những di tích quốc gia đặc biệt quan trọng, là một trong 3 vùng lõi của quần thể di sản thế giới Tràng An và được UNESCO công nhận từ năm 2014.

Mỗi năm, đặc biệt vào những dịp nghỉ lễ như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, dịp Quốc khánh..., quần thể di tích Cố đô Hoa Lư vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu về văn hoá, lịch sử.

Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê hiện nay trong quần thể di tích Cố đô Hoa Lư (Ảnh Traveloka)

Bên cạnh quần thể di tích Cố đô Hoa Lư, du khách đến với Ninh Bình cũng không thể bỏ lỡ nhiều danh thắng thiên nhiên hay những điểm đến du lịch mang đậm nét văn hoá, tâm linh và bản sắc bản địa khác. Có thể kể tới như quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, Hang Múa, Tam Cốc - Bích Động, núi Non Nước, đầm Vân Long, động An Tiêm hay vườn quốc gia Cúc Phương.



Đầu tiên là quần thể danh thắng Tràng An, thuộc địa phận huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Diện tích của toàn bộ quần thể danh thắng lên đến 6.172ha, bao quanh bởi vùng đệm chủ yếu là đồng ruộng và làng mạc, rộng 6.268ha. Cùng với quần thể di tích Cố đô Hoa Lư, năm 2014, Tràng An cũng chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới kép tại khu vực Đông Nam Á. Nơi đây cũng được xếp vào di tích quốc gia đặc biệt quan trọng.

Tới Tràng An, du khách sẽ cần dùng ít nhất trọn vẹn 1 ngày để tham quan, khám phá hết. Nơi đây vừa có sơn vừa có thuỷ, du khách vừa có thể leo núi, khám phá các hang động, vừa có thể ngồi trên con thuyền nhỏ, trôi chầm chậm trên dòng nước trong xanh giữa bầu không khí trong lành. Dừng chân trong chuyến hành trình, nhiều du khách cũng không quên chiêm bái tại một số ngôi đền có tuổi đời lâu năm cũng nằm trong quần thể danh thắng như Đền Trình, Đền Trần, Đền Tứ Trụ, Đền Suối Tiên hay Đền Cao Sơn.

Danh thắng Tràng An với đa dạng trải nghiệm là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách, tạo nên điểm nhấn cho Ninh bình trên bản đồ du lịch cả nước (Ảnh MiA)

Ngay gần Tràng An, du khách có thể chinh phục ngay Tam Cốc - Bích Động cùng hang Múa. Trong đó, hang Múa là điểm đến mới thu hút du khách trong vài năm trở lại đây. Để chinh phục đỉnh cao nhất, du khách sẽ cần leo hàng trăm bậc đá. Song cảnh vật khi chinh phục thành công được nhiều du khách nhận xét là vô cùng xứng đáng. Toàn cảnh non nước hữu tình sẽ hiện ra trước mắt, mang nét vừa lãng mạn, vừa hoang sơ. Cũng bởi yếu tố này mà dù hành trình chinh phục có phần khó khăn song mọi du khách từ khách nội địa đến quốc tế đều muốn lên tới đỉnh hang Múa 1 lần.

Khung cảnh từ trên hang Múa khiến mọi du khách đều phải trầm trồ (Ảnh Motogo)

Nếu là một du khách yêu thích các điểm đến tâm linh thì khi đến Ninh Bình không thể bỏ lỡ chùa Bái Đính. Ngôi chùa được quy hoạch trên diện ích 1700ha, trong đó 27ha là khu chùa Bái Đính cổ, 80ha là khu chùa Bái Đính mới và còn lại là các khu vực khác như Công viên văn hoá và viện Phật học, khu đón khách, phòng nghỉ cho du khách, bãi đỗ xe, hồ phóng sinh... Cũng bởi diện tích rộng lớn nên hiện nay tại đây đã có xe điện phục vụ du khách, đưa du khách đến từng địa điểm cụ thể trong chùa.

Chùa Bái Đính khi nhìn từ trên cao (Ảnh Tour Du lịch)

Còn rất nhiều điểm đến mang nét đẹp thiên nhiên, đậm đà bản sắc văn hoá khác ở Ninh Bình đang chờ du khách khám phá. Như đã nói ở trên, với vị trí thuận tiện, hệ thống giao thông thuận lợi, du khách hoàn toàn có thể tuỳ chọn Ninh Bình là điểm đến cho mọi chuyến đi từ dài ngày cho đến ngắn ngày. Đến với Ninh Bình, một số đặc sản không thể bỏ lỡ cũng có thể kể tới như thịt dê núi, ốc núi, cơm cháy...