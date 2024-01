Tính năng tối quan trọng liên quan ít nhất 56 triệu chiếc iPhone vừa bị Trung Quốc "xuyên thủng"?

Ít giờ trước một tin tức đầy bất ngờ về bảo mật công nghệ đã được công bố. Nó đặc biệt quan trọng do liên quan trực tiếp tới một tính năng nổi tiếng của gã khổng lồ công nghệ Apple.

Cụ thể theo thông tin mới được Bloomberg đăng tải, Trung Quốc đã ra thông báo rằng họ đã giải mã được hệ thống bảo mật của tính năng AirDrop.

AirDrop là tính năng độc quyền được Apple phát triển và thiết lập cho các thiết bị iOS/iPadOS và macOS có thể chia sẻ dữ liệu không dây qua lại với nhau.

Người dùng có thể thông qua tính năng này để chia sẻ hình ảnh, âm thanh, video… một cách nhanh chóng và bảo mật.

Quay trở lại diễn biến mới nhất, Bắc Kinh cho biết hành động này để ngăn chặn "những kẻ có mục đích xấu" truyền tải những hình ảnh, video, âm thanh hay các tập tin "bất hợp pháp".

Hình minh họa.

Vậy Trung Quốc đã làm những gì để vượt qua bảo mật của Apple.

Bloomberg cho biết Trung Quốc đã trích xuất AirDrop và phát hiện ra rằng các trường liên quan đến tên thiết bị, địa chỉ email và số điện thoại của người gửi được ghi lại dưới dạng has (hàm băm mật mã học).

Từ phát hiện này, các hacker Trung Quốc đã tạo ra một bảng giải mã gồm số điện thoại và tài khoản e-mail, có thể chuyển đổi văn bản dạng has thành văn bản gốc.

Thông tin được giải mã này rất có thể giúp các cơ quan an ninh Trung Quốc nhanh chóng khóa số điện thoại và tài khoản e-mail của người gửi AirDrop.

Vẫn chưa rõ liệu an ninh Trung Quốc có thể can thiệp nhiều hơn vào những thiết bị Apple hay không và việc can thiệp này diễn ra theo cách nào.

Tuy nhiên thông tin nói trên cho thấy họ có thể sẽ phát hiện ra danh tính của "những kẻ có mục đích xấu" thông qua việc họ gửi các tệp tin được cho là "bất hợp pháp" cho người khác.

Hình minh họa.

Apple hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này và không rõ liệu gã khổng lồ công nghệ có thể vá lỗ hổng bảo mật này hay không.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của Apple.

Cần lưu ý rằng vào năm 2022 Apple cũng đã hạn chế sử dụng tính năng AirDrop cho "Everyone" (mọi người) trong vòng 10 phút trước khi tự động tắt ở Trung Quốc do một số sự kiện xảy ra tại đây.

Mặc dù có phản ứng từ nhiều người dùng nhưng Apple đã mở rộng áp dụng hạn chế này trên phạm vi toàn thế giới trong bản cập nhật iOS 16.2.

Theo một phân tích vào năm 2019 của Giám đốc tổ chức Think Insights (chuyên đưa ra các dự báo chiến lược cho các nhà quản lý doanh nghiệp) ông Mithun Sridharan thì ước tính ít nhất 56 triệu chiếc iPhone đang được 1,4 tỷ người Trung Quốc sử dụng.